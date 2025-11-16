Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El sistema de compra de coches por renting ha experimentado un aumento considerable. DV

Renting o leasing, ¿qué opción es mejor para ti?

Dos fórmulas de alquiler a largo plazo que crecen entre particulares. Te explicamos cómo funcionan, qué ventajas tienen y cuándo conviene elegir una u otra

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Domingo, 16 de noviembre 2025, 08:38

Comenta

Cada vez más conductores renuncian a comprar un coche. Los precios altos, el mantenimiento y la incertidumbre sobre el futuro del motor –eléctrico, híbrido, combustión…– ... y la entrada al centro de las ciudades por las zonas de bajas emisiones han impulsado el renting y el leasing como alternativas. Ambos consisten en pagar una cuota mensual por usar un vehículo, pero difieren en sus condiciones, duración y destino final del coche. En esta guía te contamos lo esencial para que decidas qué opción se adapta mejor a tu bolsillo y a tu estilo de vida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

