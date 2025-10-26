Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un trabajador manipula producto fresco de un supermercado. DV

La lista que ahorra sola: apps y trucos para gastar menos en el súper

Planificar antes de llenar el carro puede suponer hasta un 30 % de ahorro. La tecnología, los hábitos y un poco de estrategia se alían contra el despilfarro

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Domingo, 26 de octubre 2025, 08:31

Comenta

Hacer la compra sin una lista es como entrar en una jungla con hambre: el carrito se llena de antojos, y la cuenta se dispara. ... Hoy, las aplicaciones móviles y unos cuantos trucos caseros ayudan a poner orden (y cabeza) en el gasto semanal. Desde comparadores de precios hasta recordatorios de caducidad, la lista de la compra del siglo XXI es mucho más que papel y boli.

