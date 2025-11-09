Finanzas para la generación del clic

La educación financiera no va solo de números, sino de decisiones. Entender, planificar y actuar con criterio son los tres pasos que pueden marcar la ... diferencia entre vivir al día y construir un futuro económico estable. Que se lo digan a los integrantes de la generación Z, los nacidos entre los años 1997 y 2012. Jóvenes que han crecido en un entorno marcado por la digitalización, la inmediatez y la incertidumbre. Cuyos primeros sueldos son incompatibles con los retos de una vida adulta. Y que tardan años en comprender cómo funcionan las cosas antes de tomar decisiones de calado para su futuro financiero. De la mano de Oney, entidad especializada en soluciones de pago y servicios financieros, sugerimos un decálogo de consejos divididos en tres grandes bloques que ayudarán a los más jóvenes a sentar unas bases sólidas para el futuro.

1 Entender: cómo funciona el dinero

La generación Z ha crecido entre pantallas, inmediatez y consumo sin freno. Acostumbrados a tenerlo todo ya, muchos jóvenes de entre 13 y 28 años todavía tropiezan con los conceptos financieros más básicos: esos que marcan la diferencia entre gastar y gestionar. Recuerda que entender el dinero es el primer paso para tener control sobre él. Y para lograrlo, conviene dominar tres ideas esenciales:

Score crediticio. Es tu nota financiera. Resume tu historial de pagos y mide la confianza que los bancos depositan en ti. Cuanto más alto, mejores condiciones de crédito. En España suele moverse entre 300 y 850 puntos.

Amortización. Cada cuota de un préstamo se divide entre lo que pagas de intereses y lo que devuelves de capital. Saber cuánto va a cada parte te permite entender el coste real de la deuda.

Morosidad. Cuando no se paga a tiempo. Supone penalizaciones, intereses y un posible veto a futuros créditos. Mantener las deudas al día no es solo una buena práctica: es una forma de proteger tu reputación financiera.

La cifra 50 % del gasto debe destinarse a las necesidades básicas, el 30% para gastos personales y el 20% para el ahorro.

2 Planificar: poner orden antes de actuar

Saber cómo funciona el dinero no basta. El siguiente paso es organizarlo. Planificar es el arte de convertir la información en hábitos, de evitar que el sueldo se escape antes de final de mes. Y hay tres herramientas clave para lograrlo:

Presupuesto. El mapa mensual que muestra ingresos y gastos. No se trata de vivir con calculadora, sino de identificar en qué se va el dinero y cuánto puede destinarse al ahorro o a objetivos personales.

Ahorro automático. Una transferencia programada que convierte la disciplina en rutina. La cantidad debe ser realista, pero constante. Como recomiendan los expertos: ahorra primero y gasta después.

Fondo de emergencia. Tu red de seguridad para cuando algo se tuerce: una avería, un despido o un gasto médico. Lo ideal es que cubra entre tres y seis meses de tus gastos fijos.

3 Decidir: actuar con criterio.

El último paso es transformar el conocimiento y la planificación en acción. Decidir con cabeza es elegir pensando en el mañana, no en la notificación del móvil o la presión de las redes sociales.

Inversión. No hace falta empezar en Bolsa. Basta con destinar dinero a algo que genere valor futuro, ya sea un fondo, una cuenta remunerada o una formación que mejore tu perfil profesional.

Consumo responsable. Comprar con criterio, valorando necesidad, calidad y sostenibilidad. En un mundo dominado por la inmediatez, la mejor inversión es aprender a esperar.

Endeudamiento responsable. El crédito puede ser un aliado, siempre que se use con cabeza. La regla del 50/30/20 ayuda a mantener el equilibrio: 50% para necesidades básicas, 30% para gastos personales y 20% para ahorro.

4 Conclusión

La educación financiera continua es clave, según los expertos. Aprender sobre dinero no es cuestión de un día. La economía cambia, los productos financieros se actualizan y las decisiones personales evolucionan. Mantener la curiosidad, seguir formándose y contrastar fuentes fiables es la mejor inversión a largo plazo.