¿Cuál es el coste de criar a un hijo? La inflación y el modelo de consumo disparan los gastos de las familias en las últimas dos décadas, según un estudio de la plataforma de ahorro Raisin

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:02

Más allá del componente emocional, del hecho de ser una de las mejores noticias de la existencia, tener un hijo implica asumir uno de los compromisos financieros más importantes de la vida familiar. Los costes de crianza en ámbitos como la alimentación, la educación, la salud o la vivienda han aumentado de manera sostenida, empujados por la inflación y la evolución del modelo de consumo. Criar hoy en España no cuesta lo mismo que hace una década: las cifras que pueden ver en los gráficos inferiores reflejan el impacto del encarecimiento general y los nuevos hábitos de las familias.

Desde Raisin, plataforma de productos de ahorro, han explorado cuál es el coste real de tener un hijo en España, y analizado cómo ha evolucionado a lo largo de los años. El gasto ha ido en aumento de forma significativa –ver gráfico adjunto–. Hasta el punto de que desde 2002, el incremento ha sido de un 60%. Con la ayuda de Marta Pinedo, directora de Raisin en España, analizamos este tema desde varios ángulos para que tengas todos los datos encima de la mesa.

El 'precio' de la crianza En 2002... 209.963 euros hasta los 31 años 564,6 € al mes +62% Actualmente... 335.837 euros hasta los 31 años 902 € al mes POR CATEGORÍAS 11% Ropa y zapatos 35.483 € 5,5% Paga 15.424 € 12% Educación 41.141 € 6% Sanidad 20.689 € 39% Alimentación 130.161 € 2,5% Higiene 9.110 € 16% No esenciales 53.005 € 9% Celebraciones 30.122 €

1 ¿Cuál es el gasto por franjas de edad, desde el nacimiento hasta la emancipación?

Calcular con precisión cuánto cuesta criar a un hijo o una hija es casi imposible. El gasto varía según los ingresos, el lugar de residencia y las necesidades de cada familia. Tampoco puede predecirse cómo evolucionarán los precios a lo largo de los años en los que los hijos dependen económicamente de sus padres. Aun así, la plataforma financiera Raisin ha elaborado una estimación que permite hacerse una idea del esfuerzo económico que supone la crianza.

Según este estudio, criar a un hijo supera de media los 335.000 euros. En concreto, el gasto medio estimado alcanza los 335.837 euros en el caso de un niño y los 330.277 euros si se trata de una niña, desde el nacimiento hasta los 31 años. La diferencia se explica principalmente por la edad de emancipación, ya que las mujeres suelen independizarse antes, lo que acorta el periodo de dependencia y reduce ligeramente el coste total para las familias.

La cifra 60,5 % se ha disparado el coste de tener un hijo en España desde 2002, según el estudio de la plataforma Raisin.

El informe desglosa además el gasto por conceptos como educación, alimentación, sanidad o celebraciones. En los primeros años, las partidas más elevadas corresponden a la educación y los cuidados, especialmente cuando no se dispone de una plaza pública en guarderías. A partir de los 22 o 23 años, algunos gastos como la paga semanal o los costes educativos desaparecen o menguan de forma clara, cuando los jóvenes comienzan a tener ingresos propios.

Conviene recordar que sólo un 42% de los menores de tres años está escolarizado en centros públicos, lo que incrementa la carga económica para muchos hogares. En estos casos, la falta de apoyo familiar o de servicios gratuitos de cuidado infantil puede elevar de forma significativa el coste total de la crianza.

2 ¿Cómo ha evolucionado el coste en las dos últimas décadas?

Hoy tener un hijo en España resulta un 60% más caro que hace dos décadas. Criar a un menor desde su nacimiento hasta su emancipación cuesta actualmente 335.837 euros, frente a los 209.963 que suponía en 2002. Este encarecimiento no solo refleja una mayor presión económica sobre los hogares, sino también un cambio profundo en las dinámicas familiares. La precariedad laboral juvenil retrasa la independencia económica y prolonga la convivencia con los padres, ampliando así el tiempo y la carga de las responsabilidades familiares. En consecuencia, las familias españolas deben destinar una parte creciente de sus ingresos a la crianza.

Además, el aumento de los costes ligados a la crianza se produce en un contexto de descenso de la natalidad, tendencia especialmente agudizada en Gipuzkoa, lo que refleja las dificultades crecientes a las que se enfrentan las familias jóvenes».

3 ¿Durante cuánto tiempo hay que ahorrar para cubrir los costes del primer año de crianza?

Ahorrar para cubrir el primer año de vida de un bebé no es tarea sencilla. El coste estimado ronda los 11.586 euros, una cifra que supone una parte importante de los ingresos familiares: alrededor del 38% del salario anual medio de un hombre y del 45% del de una mujer.

El tiempo necesario para reunir esa cantidad depende del nivel de ingresos y del porcentaje del sueldo que cada persona pueda destinar al ahorro. Con los salarios medios actuales –2.531 euros mensuales en los hombres y 2.132 euros en las mujeres–, las diferencias son notables.

Educación Sólo un 42% de los menores de tres años está escolarizado en centros públicos, lo que eleva la carga económica

Si un padre logra ahorrar un 5% de su salario cada mes, necesitaría unos 7 años y 8 meses para alcanzar los 11.586 euros. En el caso de una madre con el mismo nivel de ahorro relativo, el plazo se alargaría hasta 9 años y 1 mes.

Sin embargo, quienes puedan reservar una mayor parte del sueldo verán reducido ese tiempo de forma considerable. Si se destina un 20% del salario al ahorro, una madre soltera tardaría alrededor de 2 años y 3 meses, mientras que un padre soltero podría conseguirlo en menos de dos años.

4 ¿Cuál es su valoración final?

La directora de Raisin España, Marta Pinedo, considera que tener un hijo es una de las decisiones más emocionantes y transformadoras que puede tomar una familia, pero también una de las más exigentes desde el punto de vista económico. «Ser madre o padre implica una enorme dosis de ilusión, pero también una planificación consciente –explica–. Hoy, el coste de la crianza se ha disparado, no solo por el aumento de los precios cotidianos, sino porque los hijos tardan más en independizarse».

Pinedo recuerda que la edad media de emancipación en España sigue en ascenso, situándose en niveles que prolongan la dependencia económica de los hijos hasta más allá de los 30 años. «Esto significa que muchas familias continúan asumiendo gastos importantes incluso cuando sus hijos ya son adultos jóvenes: vivienda, estudios, ayuda económica mensual…», señala.

El primer año Ahorrar para cubrir el primer año de vida de un bebé no es tarea sencilla. El coste estimado ronda los 11.586 euros

Desde Raisin, afirma, el objetivo de su estudio ha sido ofrecer una imagen realista y actual del coste de criar a un hijo en 2025, teniendo en cuenta tanto la inflación como los nuevos hábitos de consumo. «No buscamos generar alarma –aclara–, sino aportar herramientas e información útil para que las familias puedan anticiparse, planificar con calma y tomar decisiones informadas sobre su economía doméstica».

Pinedo insiste en que el ahorro, aunque difícil, sigue siendo posible con organización y constancia. «Prepararse financieramente para el futuro de los hijos no es sencillo, pero con el enfoque adecuado y una estrategia clara se puede lograr. La clave está en empezar pronto, marcar objetivos realistas y mantener la disciplina del ahorro a lo largo del tiempo», concluye.

En definitiva, el coste de criar a un hijo se ha convertido en un reflejo directo de la evolución socioeconómica del país. Mientras los precios de bienes y servicios esenciales continúan al alza y la independencia de los jóvenes se retrasa, la planificación financiera familiar se vuelve más crucial que nunca. Tener un hijo sigue siendo una de las decisiones más trascendentes y gratificantes, pero también una de las que exige mayor previsión, equilibrio y capacidad de adaptación frente a un contexto económico cambiante.

