Black Friday, oportunidad o trampa para tu bolsillo

El último viernes de noviembre marca en el calendario el arranque de la campaña navideña y la invasión de descuentos que prometen ahorrar, pero la ... realidad es que muchos terminan gastando más de lo previsto, atrapados por el impulso y promociones poco transparentes. Solo una planificación rigurosa, presupuesto y máxima atención a la seguridad online permiten que el Black Friday deje saldo positivo en la cuenta corriente y no sorpresas desagradables. De la mano del comparador financiero de Helpmycash, repasamos varios consejos.

1 Más de 24 horas

La campaña del Black Friday se ha transformado. Ya no se limita a 24 horas frenéticas; ahora, los grandes marketplaces extienden las ofertas durante una semana entera. La clave está en llegar a la cita con una lista cerrada y un presupuesto ajustado. Así, solo lo realmente necesario entra en la bolsa de la compra y el ahorro no se desvanece en caprichos inesperados. El Holiday Retail Report 2025 lo confirma: el consumidor español gastará menos este año, pasando de 209 euros en 2024 a 182 euros en 2025, reflejo de carteras cada vez más apretadas.

La cifra 182 euros de media gastarán los ciudadanos en el Black Friday, frente a los 209 de 2024.

2 Planificar es ganar

Reservar una tarde para decidir con calma qué regalos o necesidades conviene adelantar y comparar precios reales en varias tiendas marca la diferencia. Anotar esos importes antes de que comiencen las grandes rebajas permite detectar sin error si la oferta es genuina. Adelantar compras clave ahorra también prisas, malos precios y gastos de envío urgentes que devoran el supuesto descuento. El verdadero ahorro es evitar recortes en calidad o pagar más por alternativas innecesarias.

Consejo

3 No comprar más, sino mejor

El consejo de los expertos es simple: mantener el presupuesto firme y pelear por cada euro, sin ampliar la lista. Así, ese dinero que no se gasta termina reforzando el colchón de ahorro o el fondo de emergencia. Un presupuesto de 300 euros que se convierte en 200 gracias a las rebajas se traduce en 100 euros más para afrontar imprevistos, y no en una suma de pequeñas compras que nadie tenía previstas.

4 La regla de las 24 horas ante el impulso

Añadir al carrito y dejar reposar el deseo por un día ayuda a distinguir capricho de necesidad. Comprar solo si, tras las horas de reflexión, el producto sigue teniendo sentido permite esquivar medias verdades del marketing y tentaciones que debilitan el bolsillo.

Comprar mejor

5 Pensar a largo plazo

Si la compra es grande y se financia, que sea por necesidad y durabilidad, nunca por impulso. Integrar la cuota mensual en el presupuesto antes de dar el paso es imprescindible. Si el crédito implica coste, calcular el TAE para evitar que los intereses devoren el ahorro. Si es sin intereses, la prudencia no varía: cada cuota ocupa espacio en las cuentas domésticas y no debe motivar un gasto mayor del previsto.

6 La seguridad no se negocia

Para pagar online, optar por tarjetas virtuales puntuales, soluciones con CVV dinámico o sistemas de prepago limita al máximo los riesgos. Revisar plazos y condiciones de devolución antes de confirmar la compra es tan importante como vigilar los gastos ocultos: un supuesto ahorro que se esfuma por el coste del envío deja de ser oferta. Además, el Black Friday es campo abonado para fraudes; los ciberdelincuentes multiplican enlaces trampa, webs gemelas y urgencias artificiales que solo buscan robar datos y dinero. Ante cualquier sospecha, lo recomendable es no clicar y acudir siempre por cuenta propia a la web oficial. Si se produce un incidente, bloquear la tarjeta y activar el doble factor evita males mayores. Reportar el fraude, tanto al banco como a la tienda y a las autoridades, ayuda a cortar campañas ilegítimas.

Seguridad

7 Conclusiones

El Black Friday de este año exige menos gasto y más planificación. Dedicar una tarde a prepararse, definir una lista firme, establecer el presupuesto, comprobar precios reales y asegurarse de métodos de pago seguros transforma la semana de descuentos en una oportunidad para adelantar la Navidad y reforzar el colchón financiero de cara a 2026.