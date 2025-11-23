Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Usoz

Black Friday, oportunidad o trampa para tu bolsillo

El auge de ofertas se extiende ya durante toda una semana y exige una estrategia clara para aprovechar descuentos auténticos, evitar compras impulsivas y blindarse frente a fraudes

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Domingo, 23 de noviembre 2025, 07:08

Comenta

El último viernes de noviembre marca en el calendario el arranque de la campaña navideña y la invasión de descuentos que prometen ahorrar, pero la ... realidad es que muchos terminan gastando más de lo previsto, atrapados por el impulso y promociones poco transparentes. Solo una planificación rigurosa, presupuesto y máxima atención a la seguridad online permiten que el Black Friday deje saldo positivo en la cuenta corriente y no sorpresas desagradables. De la mano del comparador financiero de Helpmycash, repasamos varios consejos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Localizan el cadáver del pastor desaparecido en las campas de Urbia el jueves
  2. 2

    Pillan en el aeropuerto de Hondarribia a un menor y a su hermana chinos con productos de origen animal y vegetal
  3. 3

    «Nos han cancelado muchas comidas por culpa de la nevada»
  4. 4 El surf llora la pérdida de un visionario
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante Osasuna
  6. 6 Resuelto el enigma de la foto frente a la bahía de La Concha: «Un edificio que puso a San Sebastián a la altura de Europa»
  7. 7

    Osakidetza pisa el acelerador en Gipuzkoa tres años después de la rebelión de las batas blancas
  8. 8 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa
  9. 9

    Mugi, Juanma es hostelero de los pies a la cabeza
  10. 10

    Osakidetza pisa el acelerador en Gipuzkoa tres años después de la rebelión de las batas blancas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Black Friday, oportunidad o trampa para tu bolsillo

Black Friday, oportunidad o trampa para tu bolsillo