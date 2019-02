CAF triunfa en Australia con un contrato de 500 millones

Imparable. Así cerró el ejercicio 2018 y así ha iniciado este año Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), que hoy ha comunicado un nuevo contrato. Si la semana pasada eran Madrid, Bilbao y Riad los orígenes de nuevos pedidos -por valor de 240 millones de euros-, en esta ocasión la firma pilotada por Andrés Arizkorreta se ha traído bajo el brazo desde Australia un pedido por valor de 500 millones. Un nuevo éxito por aquellas tierras, donde conocen bien -y aprecian- a la compañía beasaindarra.

Fuentes de CAF detallaron que Transport for New South Wales ha adjudicado al consorcio Momentum Trains Pty Ltd., un grupo formado por la guipuzcoana, Pacific Partnership y DIF Infraestructure V, el proyecto que bajo la modalidad de participación público-privada (public private partnership) contempla el suministro y mantenimiento durante un periodo de 15 años la nueva flota de trenes regionales para el estado australiano de Nueva Gales del Sur.

El volumen del alcance de los trabajos de CAF en este contrato supera la cifra de los 500 millones de euros, y comprende el suministro de 29 unidades regionales diésel-eléctricas, dos simuladores, y la construcción y equipamiento de un nuevo depósito de mantenimiento en la localidad de Dubbo, sita al noroeste de Sydney.

Además, y esto es importante, CAF participará en el capital de la sociedad que operará el sistema, cuyas primeras unidades se estima entren en servicio comercial a lo largo del 2022.

La beasaindarra explicó que Nueva Gales del Sur (NSW), con una población de más de 7 millones de personas, es uno de los seis estados que conforman Australia, siendo su capital Sidney. Con este proyecto, añadieron fuentes del fabricante ferroviario, «el gobierno de NSW tiene la intención de reemplazar la antigua flota de trenes regionales, con el objetivo de poner en servicio nuevos trenes que mejoren la seguridad y comodidad de los pasajeros para los servicios regionales e interurbanos a las ciudades de Canberra, Melbourne y Brisbane».

Desde 2010

Como decíamos, CAF ya atesora una trayectoria de éxito en Australia. No en vano, a finales del año pasado se adjudicó también para Transport of New South Wales, como parte del consorcio Great River City Rail Light, el contrato que incluía el suministro, operación y mantenimiento de trece unidades Urbos 100 LRV durante un periodo inicial de ocho años, así como los sistemas e instalaciones de mantenimiento de la línea del tren ligero de Parramatta.

Pero aún hay más. Anteriormente, CAF ya había desarrollado con éxito otros proyectos para Transport for New South Wales, como son el suministro de doce tranvías Urbos 100 LRV y su mantenimiento para la línea de Inner West de la ciudad de Sydney, así como el más reciente proyecto del tren ligero para la cercana ciudad de Newcastle, que abarcaba la fabricación de 6 tranvías equipados con el sistema 'Greentech Freedrive', lo que le convertirá en la primera línea en aquel país sin catenaria (los cables que discurren por encima de los trenes a lo largo de las vías y que transportan la electricidad) en todo su recorrido, cuando entre en servicio este mismo mes de febrero de 2019.

La larga trayectoria de CAF en Australia, cuya filial fue creada en el año 2010, se completa con el contrato firmado seis años después, como parte del Consorcio Canberra Metro y que consistía en el suministro de 14 Urbos 100 LRV y su mantenimiento por un periodo de 20 años para la línea de tren ligero de Canberra.