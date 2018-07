Unos 22.000 guipuzcoanos podrían dejar de declarar el IRPF El diputado de Hacienda y Finanzas, Jabier Larrañaga, junto al director de Hacienda, Jokin Perona, en una foto de esta semana. / SARA SANTOS Alrededor de 22.000 contribuyentes se sumarían a los 140.000 que a día de hoy no tributan | La Hacienda foral no avanza sus planes aunque reconoce que «analiza» los efectos de adaptar las medidas aprobadas en los Presupuestos del Estado ALEXIS ALGABA SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 25 julio 2018, 06:53

Hay expectación, pero de momento, habrá que esperar a otoño para conocer si las Haciendas vascas toman alguna decisión en la línea de reducir la carga fiscal de los contribuyentes individuales. A día de hoy no hay ninguna propuesta sobre la mesa, aunque los fiscos forales, sobre todo el guipuzcoano, han admitido que están echando cuentas para explorar si alguna de las posibles modificaciones acometidas en el Estado y aprobadas con los Presupuestos encaja sin mermar en exceso la capacidad recaudatoria. Sobre todo se han fijado en la medida estrella de esa rebaja fiscal acometida en España, que ha elevado el mínimo exento en el IRPF de los 12.000 euros a los 14.000. Según la base de datos del fisco guipuzcoano, aplicar directamente esa modificación en el territorio provocaría que aproximadamente uno de cada tres contribuyentes no se vieran obligados a declarar sus ingresos a la Hacienda de Gipuzkoa.

En total, serían algo más de 160.000 los guipuzcoanos que no tendrían la obligación de declarar su IRPF ya que los ingresos que perciben a lo largo del año no superan la barrera de los 14.000 euros. Actualmente, gracias a la exención de las rentas al IRPF en Gipuzkoa por percibir ingresos inferiores a los 12.000 euros, se libran de abonar el gravamen algo más del 25% de los tributantes. Concretamente son unos 140.000 guipuzcoanos (asalariados y pensionistas) de los cerca de 500.000 potenciales contribuyentes, los que no se ven en la obligación de realizar esa declaración al no llegar hasta ese nivel de renta.

En el caso de aplicarse la medida tal y como ha sido aplicada en el Estado, se verían beneficiados en Gipuzkoa algo más de 22.000 contribuyentes, que ingresan rentas entre los 12.001 y los 14.000 euros. Prácticamente 12.000 de ellos serían asalariados y, el resto, pensionistas, y se ahorrarían entre 120 y 700 euros anuales.

La cifra 25% de los contribuyentes en Gipuzkoa no está obligado actualmente a declarar por el IRPF al ingresar menos de 12.000 euros al año. 480 euros de media se ahorrarán, según el Banco de España, los 2,3 millones de contribuyentes en el Estado beneficiados por la reforma.

Así las cosas sería aproximadamente un 32% de los portenciales contribuyentes guipuzcoanos los que estarían a salvo de declara por el IRPF. En esta última campaña de la Renta, han sido 377.389 las declaraciones que se han presentado ante la Hacienda de Gipuzkoa, casi 2.800 más que en el periodo anterior. Si se optase por reformar el IRPF en el formato elegido por el Ejecutivo central, ese repunte en la cifra de declarantes podría verse reducido en los próximos ejercicios.

El Estado de Bienestar

Lo que tiene claro la Hacienda de Gipuzkoa es que cualquier movimiento está condicionado a conservar «un nivel de ingresos que permita sostener el Estado de Bienestar» y atender las políticas sociales, adelanta el Departamento de Hacienda y Finanzas que dirige Jabier Larrañaga. De ahí que no solo se estudie elevar la exención de los 12.000 euros a los 14.000, sino que también se esté analizando la reducción de tributación que se ha aplicado a las rentas de entre los 14.000 y los 18.000 euros en el Estado. Esa disminución afectaría a otros, al menos, 40.000 guipuzcoanos, de forma que esta segunda medida requeriría de algo más de cautela.

En el conjunto del Estado, la cifra de contribuyentes beneficiados por la reforma del IRPF (con todos los conceptos retocados) asciende a 3,1 millones según un informe reciente del Banco de España. En concreto, de la disminución de la cuota del gravamen han resultado favorecidos 2,3 millones de tributantes que se ahorrarán una media de 480 euros en su factura fiscal. En total, la institución calcula que el coste total de la rebaja fiscal para el Estado podría rondar los 1.500 millones de euros.