Fachada exterior de la empresa de Fundiciones Gelma, en Arrasate. Kepa Oliden

El Superior vasco ratifica la indemnización de 199.530 euros a la familia de un operario fallecido por exposición al amianto

El trabajador, empleado desde 1966 en una fundición de Arrasate, falleció en 2009 por cáncer de pulmón reconocido como enfermedad profesional

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Lunes, 27 de octubre 2025, 11:41

Comenta

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha desestimado el recurso interpuesto por Fundiciones Gelma S.A., y confirma de esta manera la ... sentencia del Juzgado de lo Social de Eibar que condenó a la empresa a indemnizar con 199.530,64 euros a la familia de Antonio M., trabajador fallecido en 2009 por cáncer de pulmón tras décadas de exposición laboral al amianto y la sílice, sin medidas preventivas adecuadas.

