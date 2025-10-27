Los sueldos de convenios crecen en Gipuzkoa un 3,64%, muy por encima de los de Bizkaia y Álava

Los incrementos salariales recogidos en los convenios que están en vigor en Gipuzkoa hasta septiembre se han incrementado un 3,64%, un porcentaje que está ... muy por encima de los registrados en Bizkaia y Álava, donde las subidas se han limitado al 3,03% y al 2,31%, respectivamente.

Así lo recoge el último informe trimestral dado a conocer este lunes por el Consejo de Relaciones Laborales vasco (CRL). Un aumento el de Gipuzkoa que se sitúa, asimismo, por encima del IPC, que cerró septiembre en Euskadi con un aumento del 3,3%.

Por lo tanto, los trabajadores del territorio acogidos a un convenio en vigor mantienen una ganancia del poder adquisitivo de 0,34 puntos, no así en el caso de los vizcaínos, que pierden poder de compra y aún más los alaveses.

Una mejora la de los empleados guipuzcoanos que es incluso mayor en el caso de los convenios registrados este año, ya que la subida es del 3,84%, muy por encima también de las de Bizkaia (2,86%) y las de Álava (2,76%), lo que deja el incremento en el conjunto de Euskadi en el 2,97%.

En los de ámbito estatal con incidencia en la CAV el aumento en los convenios registrados este año ha sido muy significativo, del 3,77%, lo que no suele ser habitual, y deja el del conjunto del País Vasco en el 3,35%. Sin embargo, en los vigentes en el año, la subida de los de ámbito estatal con efecto en Euskadi es menor (3,26%) y el total de la CAV se queda en el 3,18%.

91 expedientes de regulación

La incertidumbre económica derivada de la presión de los aranceles y la debilidad de los principales mercados de las empresas vascas se está dejando notar en un aumento de los expedientes de regulación de empleo. En concreto, en nuestro territorio es donde más crece la cifra de ERE y también de personas afectadas, ya que en este último caso descienden en Bizkaia y Araba.

En los nueve primeros meses se han autorizado y/o comunicado 91 expedientes en Gipuzkoa, lo que supone un alza del 42,19%, por encima del 29,76% de incremento de Bizkaia, que suma 109 ERE, y de los de Araba, donde crecen un 34,48%, hasta los 39. Así, en Euskadi suben un 35% al llegar a los 239.

En lo que respecta a las personas, sube la cifra de afectados en Gipuzkoa un 23,45%, mientras que desciende un 30,2% en Bizkaia y un 23,86% en Araba. En concreto, en nuestro territorio hasta finales de septiembre se habían visto afectados un total de 1.874 trabajadores, 2.064 en Bizkaia, 1.730 en Araba y 5.668 en Euskadi.

De los 91 expedientes autorizados en el territorio 24 fueron de reducción de jornada, 47 de suspensión y 20 de extinción. En cuanto al número de personas afectadas, los de reducción se multiplican por siete al llegar a 641 trabajadores, mientras que los de suspensión bajaron un 11% (961 empleados) y los de extinción un 21,39% (272 trabajadores).

En el conjunto de Euskadi, las personas afectadas caen un 16% (5.668 personas), con un aumento del 214% en los de reducción (955 trabajadores) y un descenso del 35% en los de suspensión (3.740 personas) y una subida del 41,84% de los de extinción (873 empleados), por el fuerte incremento de Araba, donde se multiplican por cuatro, y más moderado de Bizkaia (47%).

En lo que respecta a conflictividad laboral, el número de huelgas sube en nuestro territorio un 5,26% hasta las 62s, por encima de Araba (4%), mientras que desciende en Bizkaia (62,2%). En lo que respecta a la cifra de participantes, sube un 63,22% en Gipuzkoa, con 13.025 trabajadores afectados, baja en Bizkaia un 26,15% y se dispara en Araba un 96,13%.

Este territorio encabeza también el aumento de las jornadas no trabajadas, al multiplicarlas por más de cinco. En Gipuzkoa se duplican y en Bizkaia bajan un 8,34%.