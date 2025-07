«Estuve siete meses esperando el permiso y viví momentos difíciles»

La falta de mano de obra en sectores como la construcción y la hostelería ha abierto la puerta a miles de trabajadores extranjeros que llegan ... a Gipuzkoa en busca de una oportunidad. Con el nuevo traspaso al Gobierno Vasco de la gestión de los permisos laborales para inmigrantes —en vigor desde ayer—, el Ejecutivo autonómico podrá agilizar los trámites y dar respuesta a una necesidad urgente del mercado. Mientras se activa el nuevo sistema, quienes ya trabajan en el territorio relatan en primera persona cómo ha sido su llegada, su adaptación y los obstáculos que aún enfrentan.

Diego Cadena Ecuador, trabaja en hostelería «Sacará adelante a mucha gente»

Diego Cadena tiene 30 años y es ecuatoriano, aunque vive en Donostia desde hace tres años compartiendo piso con un familiar en el barrio de Gros. Se enamoró de la ciudad por su «gran gastronomía» y «amplia oferta turística». Una situación que ha tardado más de tres meses en regularizar. «La posibilidad de que Euskadi gestione desde ahora los permisos de trabajo para extranjeros es increíble, sacará adelante a mucha gente», comenta.

Aunque ya había recibido formación de hostelería, en Euskadi se apuntó a un curso de la asociación de hostelería guipuzcoana, que le han ayudado a conseguir su puesto de trabajo actual, además de ayudarle con el permiso de trabajo que recibió «hace dos semanas». «En total, he estado siete meses esperando, pero porque también solicité el permiso de residencia. Los primeros tres meses los pasé con el curso y luego estuve haciendo prácticas durante más de dos meses. En total solo he estado tres sin poder hacer nada», comenta.

Un periodo en el que reconoce haber vivido «momentos difíciles», pero también «con optimismo». Ahora su situación se ha normalizado desde que le aceptaron la solicitud de trabajo y está empleado en el Zmare de Gros. «Uno siempre se busca la forma de conseguir trabajo, pero después de haber recibido el permiso de trabajo las oportunidades para encontrar trabajo son mucho mejores y más fáciles», comenta. El permiso de trabajo que ha recibido, explica, tiene validez «durante un año» y después depende de que le renueven el contrato. De todas formas, el sueño que tiene este trabajador extranjero es abrir su propio negocio.

K. C. Perú, trabaja en la construcción «En muchos momentos me he sentido atado de manos»

K. C., que prefiere guardar el anonimato, es peruano y vive en Ordizia desde hace cuatro años. En su país de origen tenía estudios de contabilidad, pero por falta de homologación tuvo que cursar un grado superior de Administración y Finanzas en Gipuzkoa, que le sirvió para hacer prácticas duales en la empresa constructora Campezo.

No obstante desde el 9 de abril no puede trabajar porque se le ha caducado el permiso por arraigo de formación que consiguió. «Llevo casi tres meses sin poder trabajar y todavía no tengo respuestas. En muchos momentos me he sentido atado de manos porque ni yo ni mi abogada sabíamos qué teníamos que presentar», explica.

Este trabajador extranjero, que tiene más de 35 años, vive por los ahorros que tiene y por el trabajo telemático que realiza con la empresa peruana en la que trabajaba. «El problema es que no ingreso tanto por el cambio de divisa y, además, trabajo más por la diferencia horaria», argumenta este trabajador.