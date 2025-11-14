Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una empleada de hogar, limpiando un cristal. R. C.

No habrá sanciones inmediatas por incumplir con los riesgos de la empleada de hogar

La Inspección de Trabajo dará un margen de unos días debido a la caída de la web gratuita para prevenir los accidentes laborales domésticos

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:25

La Inspección de Trabajo no comenzará a multar de forma inmediata a las familias que no hayan cumplido con la nueva obligación que entró este ... viernes en vigor: haber realizado la evaluación de riesgos laborales de sus empleadas de hogar y, en caso de necesitarlo, tomar las medidas de prevención y mejora que se requieran para evitar accidentes domésticos. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha dado un margen mayor para adecuarse a la nueva ley impulsada desde su ministerio y ha dado orden a los inspectores de no sancionar en el corto plazo, según confirmaron a este periódico fuentes de su departamento.

