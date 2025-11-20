Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Dos heridos tras un accidente múltiple en la N-634 a la altura de Eibar
Concentración de la Asociación de víctimas del amianto ante los juzgados donostiarras Gorka Estrada

Reconocen a un trabajador, trece años después de su muerte, que el cáncer que padeció se debió al amianto

Asviamie reclama al Gobierno Vasco y al Ararteko que se ataje el incumplimiento médico de la ley y «evitar la ocultación» del origen laboral de muchas enfermedades profesionales

Pilar Aranguren

San Sebastián

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:47

Comenta

La Seguridad Social de Gipuzkoa, ha reconocido a Elías M. M., trece años después de su fallecimiento, que el cáncer pulmonar que causó su muerte, ... no fue por enfermedad común sino que fue provocado por el amianto y otros tóxicos, inhalados mientras trabajaba de soldador en Construcciones Electromagnéticas de Legazpi (COEL) –desaparecida en el año 2000– con derecho a las prestaciones de enfermedad profesional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La nieve llega a Gipuzkoa y junto a los intensos chubascos preludian que lo peor está por llegar
  2. 2 El significado de los tapones verdes que empiezan a verse en las ruedas: qué significan realmente
  3. 3 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  4. 4 Izaskun, la cocinera que comparte la receta de alubias de su madre: «Manjar absoluto»
  5. 5 Una empresa de San Sebastián lanza una oferta de empleo con sueldos de 3.800 euros en su búsqueda de investigadores
  6. 6 Antoni Bolinches, terapeuta: «Tras 10 años en pareja, el hombre es infiel cuando puede y la mujer cuando quiere»
  7. 7 Así era uno de los campings más famosos de Gipuzkoa hace 50 años: «Una maravilla antes y ahora»
  8. 8

    La Real Sociedad rompe su techo de ingresos
  9. 9 Un piso de 30 metros en el centro de San Sebastián por 1.300 euros al mes, entre lo más visto del día en Idealista
  10. 10

    La Ertzaintza investiga seis robos en viviendas de áreas rurales de Oñati este fin de semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Reconocen a un trabajador, trece años después de su muerte, que el cáncer que padeció se debió al amianto

Reconocen a un trabajador, trece años después de su muerte, que el cáncer que padeció se debió al amianto