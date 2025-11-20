Reconocen a un trabajador, trece años después de su muerte, que el cáncer que padeció se debió al amianto

La Seguridad Social de Gipuzkoa, ha reconocido a Elías M. M., trece años después de su fallecimiento, que el cáncer pulmonar que causó su muerte, ... no fue por enfermedad común sino que fue provocado por el amianto y otros tóxicos, inhalados mientras trabajaba de soldador en Construcciones Electromagnéticas de Legazpi (COEL) –desaparecida en el año 2000– con derecho a las prestaciones de enfermedad profesional.

Según la Asociación de víctimas del amianto, Asviamie, Elías M.M.C falleció en 2012, cuando tenía 58 años a consecuencia de un cáncer pulmonar, placas pleurales calcificadas y neumonitis obstructiva, que señalan haber inhalado las fibras de amianto. Elías, comenzó a trabajar en 1969, en Construcciones Electromagnéticas SA, estando expuesto al Amianto y humos de soldadura, sin las medidas preventivas o protección que la legislación exigía, indica la nota.

Asviamie recuerda que por ejemplo, el Decreto de 1957, prohibía el trabajo con amianto a jóvenes menores de 18 y mujeres de 21 años, mientras que Elías comenzó con 15 años siendo menor de edad.

Explica que la empresa no solo incumplió la obligación de informar del riesgo, dotar de protección respiratoria, realizar reconocimientos médicos específicos…, también incumplió la obligación de comunicar a la autoridad lLaboral el personal que estuvo expuesto al amianto, obstaculizando así, la vigilancia sanitaria postocupacional y la detección precoz de la grave enfermedad pulmonar.

A Elías le diagnosticaron en julio 2011, placas pleurales con calcificaciones en ambos hemitórax y cáncer de pulmón en el Hospital de Debagoiena, eludiendo, según Asviamie, cumplir con el artículo 5 del Real Decreto 1299/2006, que obliga a los médicos «Comunicar sospecha» ante la presencia de placas pleurales producidas por el amianto. Añade que tuvieron un comportamiento similar los oncólogos del Hospital de Txagorritxu, aunque, recogieron en el informe que se trataba de una enfermedad derivada de la exposición al amianto.

El INSS le concedió Incapacidad Absoluta por enfermedad común, «librándose una vez más la Mutua del pago de prestaciones», indica la asociación de víctimas del amianto.

Tras la investigación solicitada, Osalan concluyo el 19 de febrero de este año incluir a Elías M.M.C como trabajador fallecido en el Fichero de Trabajadores expuestos al amianto de la CAPV. Como consecuencia, el INSS reconoce a la viuda las prestaciones de muerte y supervivencia derivadas de enfermedad profesional y la viuda espera que el Gobierno Central, desbloquee la concesión de las indemnizaciones a las víctimas fallecidas y cobrar 64.414,16 euros del Fondo de Compensación a las víctimas del amianto, dado que la empresa COEL cerró el año 2000.

Asviamie denuncia el reiterado incumplimiento del R.D. 1299/2006 por parte de la mayoría de los médicos de Osakidetza, que les obliga a «Comunicar sospecha» a Osalan, tras el diagnostico de una enfermedad, cuyo origen puede ser provocada por la actividad laboral que desarrolló él enfermo.

Incide en que dicho incumplimiento, además de generar importantes pérdidas económicas al enfermo o sus familiares, implica la perdida de recursos económicos de Osakidetza en beneficio de las mutuas y favorece la ocultación de las enfermedades profesionales y los fraudes preventivos en las empresas.

Por ello, reclama al Gobierno Vasco, al Ararteko y a las fuerzas parlamentarias, «adoptar medidas para erradicar dichas prácticas médicas insumisas y favorecer a las Mutuas patronales»