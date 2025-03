Raúl Arza señala que acata pero no comparte la imposición de una gestora de UGT en Euskadi

El exsecretario general de UGT-Euskadi, Raúl Arza, ha señalado que acata pero no comparte la imposión de una gestora en Euskadi por parte de ... la Comisión Ejecutiva Federal que llevará las riendas del sindicato hasta que se convoque un nuevo congreso ordinario después de que el que estaba previsto para los pasados días 13 y 14 de marzo se suspendiera 'in extremis' por la demanda presentada por una de las federaciones por irregularidades en la designación de delegados.

Según pudo saber este periódico, se trató de la Federación de Industria, que no estaba de acuerdo con la representación asignada. En una entrevista radiofónica, Arza ha indicado que tras suspender la Comisión Ejecutiva Federal que se suspendía el Congreso el mismo día 13 les transmitieron que seguirían, «pero una semana han puesto en marcha una comisión ejecutiva».

El exsecretario general de UGT-Euskadi ha señalado que el Congreso se suspendió «por una serie de denuncias de compañeros que no se les había convocado a los procesos de elección, con lo que no tenía sentido seguir con el Congreso porque hubieran participado personas que no tenían que haber participado».

Arza ha admitido que la persona que proponía para su relevo era su hermana, que lleva veinte años en el sindicato como responsable de Igualdad. No comparte que una candidatura se pueda cuestionar por el hecho de ser familiar y no por su valía. Y ha puesto como ejemplo a los hermanos Williams que juegan en el Athletic. Eso sí, ha mostrado su esperanza de poder encontrar un candidato de consenso para el próximo congreso que agrupe a la mayoría de los delegados de UGT. «A ver si somos capaces», ha dicho.

Respecto a las dificultades para atraer el talento, ha reiterado que primero hay que mirar a los 108.000 desempleados que hay en Lanbide «porque seguro que alguno susceptible de encajar en esos puestos». Y también ha reiterado «la necesidad de subir los salarios, porque hay ingenieros con sueldos que apenas superan el SMI y están así muchos años antes de tener un salario que le permita vivir».

Ha mostrado su extrañeza de que Confebask no se haya dignado a sentarse a negociar el SMI y que ni siquiera haya acudido al CRL la segunda que vez que le han convocado, en esa ocasión por parte de los sindicatos nacionalistas.

Además, ha explicado que esperaban que Confebask no diera esos dos portazos, máxime cuando el Gobierno Vasco había encargado un estudio para fijar un salario mínimo vasco. «Esperábamos ir negociando mientras se elaboraba ese estudio», ha dicho.

Arza también ha indicado, como adelantó a este periódico en una entrevista, que los sindicatos tenían que haber estado en la Mesa por la Defensa de la Industria, impulsada por el lehendakari y que vuelve a reunirse hoy. En este sentido, ha indicato que UGT siempre ha remado a favor de la recuperación de la industria.