400.000 parados más y 750.000 trabajadores en ERTE un año después de la pandemia

Los parados cobrarán sin retraso pese al ciberataque del SEPE

El SEPE se ha recuperado en tiempo récord del ciberataque que sufrió a mediados de marzo y no habrá consecuencias para los casi cuatro millones de parados que hay en la actualidad y los 750.000 trabajadores en ERTE. Todos ellos cobrarán su prestación en los próximos días si aún no la han recibido. Así lo confirmó hoy el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, que descartó que se produzca «ningún retraso» en el abono de abril. Además, Pérez Rey rechazó que el importante descenso de parados pueda tener relación con que haya personas que no hayan podido solicitar registrarse en el SEPE a consecuencia del ataque informático. «Descartamos cualquier incidencia en el sistema del cómputo del paro», aseguró.