Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luis Ángel Gámez

La OCDE subraya que España y Europa deben atraer talento extranjero para sostener el empleo y el crecimiento

La organización advierte de que la llegada de trabajadores extranjeros es esencial para cubrir vacantes en sectores como la sanidad, la construcción o la agricultura

José A. González

José A. González

Lunes, 3 de noviembre 2025, 09:59

Comenta

España vuelve a situarse entre los grandes polos migratorios de la OCDE. En 2024, el país sumó 368.000 nuevos inmigrantes permanentes, una cifra más ... de un 50% superior a la de antes de la pandemia. La organización con sede en París señala que la llegada de trabajadores extranjeros es uno de los factores que están ayudando a mantener el empleo y el crecimiento en las economías europeas, cada vez más afectadas por el envejecimiento de su población activa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ernesto Valverde, fuera de quicio por un jugador de la Real Sociedad: «Aquí eres muy gallito, ya hablaremos allí»
  2. 2

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  3. 3 Los radares que cazan a una media de 11 conductores al día en San Sebastián
  4. 4 Investigan a un hombre tras darse a la fuga en un control de alcoholemia en Zumarraga
  5. 5 Jon Insausti: «Donostia tiene que seguir siendo segura. El que delinca una y otra vez debe tener cárcel o expulsión»
  6. 6 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  7. 7 Una mujer de 54 años vende su casa en Tenerife para mudarse a una aldea gallega: «He encontrado mi lugar en el mundo»
  8. 8 La Real obra el milagro contra el Barcelona
  9. 9

    Temor al asesino en serie. ¿Pueden rehabilitarse los criminales más sanguinarios?
  10. 10 Así envejece Gipuzkoa. Consulta la evolución en tu municipio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La OCDE subraya que España y Europa deben atraer talento extranjero para sostener el empleo y el crecimiento

La OCDE subraya que España y Europa deben atraer talento extranjero para sostener el empleo y el crecimiento