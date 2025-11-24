Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, este lunes en un acto. E. P.

Nuevos límites a los contratos de formación: ninguna empresa podrá superar la treintena

El Gobierno aprobará mañana un reglamento pendiente de la reforma laboral que restringirá a tres el máximo de este tipo de contratos en micropymes

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:48

Comenta

Casi cuatro años después de entrar en vigor la reforma laboral, el Gobierno aprobará este martes un reglamento pendiente que limitará el número de contratos ... formativos en las empresas con el objetivo último de «garantizar una formación de calidad y adaptada a la realidad productiva del país». Así lo anunció este lunes la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, durante su participación en el Acto de lanzamiento del 40º aniversario de las escuelas taller-programa TándEM: Transformando vidas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Nunca jamás me ha llamado una empresa para dar un alta»
  2. 2 Maite Arraiza pasa a la historia como la primera ganadora donostiarra del maratón de casa
  3. 3

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  4. 4 Clasificación del Zurich Maratón de San Sebastián 2025
  5. 5

    Detenido en Donostia por agredir a su pareja y golpear a los ertzainas durante el arresto
  6. 6

    La crisis del alquiler lleva a más ayuntamientos a aplicar el recargo del IBI a los pisos vacíos
  7. 7 Un accidente múltiple en la N-I en Irura, sentido Donostia, se salda con cinco heridos y largas colas
  8. 8

    San Sebastián, una ciudad diseñada para moverse en bicicleta, tren y autobús
  9. 9 56 candidatos al Tambor Oro: desde Bruce Springsteen a Xabi Prieto
  10. 10 Rompe dos ventanas de una clínica de Irun y se lleva un ordenador portátil y un móvil

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Nuevos límites a los contratos de formación: ninguna empresa podrá superar la treintena

Nuevos límites a los contratos de formación: ninguna empresa podrá superar la treintena