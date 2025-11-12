Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Manifestación por el SMI vasco en Bilbao ELA

Miles de trabajadores se movilizan en Bilbao a favor de un SMI vasco

Los sindicatos nacionalistas redoblan su presión y reclaman al PNV, PSE y al Gobierno Vasco que permitan este jueves el debate y la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular avalada por 138.495 firmas

Pilar Aranguren

San Sebatián

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:03

Los sindicatos nacionalistas que presentaron la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Parlamento Vasco para que se reclame a Madrid un cambio del Estatuto de ... los Trabajadores que permita fijar en Euskadi un salario mínimo propio han presionado este miércoles en las calles con una manifestación, secundada por miles de trabajadores, para que los partidos que ostentan el Gobierno Vasco reconsideren su postura y permitan mañana el debate y la tramitación de dicha iniciativa.

