Miles de trabajadores se movilizan en Bilbao a favor de un SMI vasco

Los sindicatos nacionalistas que presentaron la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Parlamento Vasco para que se reclame a Madrid un cambio del Estatuto de ... los Trabajadores que permita fijar en Euskadi un salario mínimo propio han presionado este miércoles en las calles con una manifestación, secundada por miles de trabajadores, para que los partidos que ostentan el Gobierno Vasco reconsideren su postura y permitan mañana el debate y la tramitación de dicha iniciativa.

Una propuesta que cuenta con el aval de 138.495 firmas y que será defendida en el Paralemento Vasco por el secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, en representación de las cinco centrales que han llevado a cabo esta iniciativa: ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru y Etxalde. Los responsables de los otros sindicatos estarán presentes aunque no intervendrán dentro del foro parlamentario. Lo harán a posteriori a los medios de comunicación.

La manifestación estaba convocada por los sindicatos nacionalistas con el objetivo de denunciar el bloqueo provocado por la patronal y el Gobierno Vasco, al tiempo que reclaman a los partidos que sostienen al Ejecutivo de Pradales que apoye la ILP.

Cartas a las sedes del PNV y PSE

El Gobierno Vasco publicó un informe en contra de la iniciativa, lo que ha sido duramente criticado por los sindicatos por entender que va «en contra de la voluntad de la ciudadanía y de la clase trabajadora vasca». Por su parte, Confebask se ha negado hasta en tres ocasiones a abrir una negociación para acordar un salario mínimo vasco en el marco del Consejo de Relaciones Laborales Vasco y lo remite a la Mesa de Diálago Social y condicionado a abordar otras cuestiones, entre ellas el absentismo.

Las centrales nacionalistas apelan al PNV y al PSE para que «reconsideren su postura y apoyen la ILP, respetando así la voluntad de la ciudadanía». Además, de la presión ejercida este miércoles en la calle, estos sindicatos han informado que han enviado cartas a las sedes del PNV y el PSE trasladando la misma petición.

En su opinión, «hoy ha quedado claro en las calles que la mayoría social quiere empleos dignos y reivindica un salario mínimo propio». Los sindicatos aseguran que los partidos políticos deberán decidir este jueves de qué lado están: si con los derechos de los trabajadores o con los intereses de la patronal«.