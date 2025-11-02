Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones Un trabajador con cuatro años de antigüedad cobra al menos 2.280 euros brutos al mes

Andoni Torres Valencia Domingo, 2 de noviembre 2025, 09:45 Comenta Compartir

Mercadona puso en marcha el pasado mes de julio su nuevo portal de empleo, un nuevo espacio que permite a cualquier persona interesada en trabajar en la empresa crear su perfil personal de forma ágil, recibir propuestas de la empresa acordes a sus preferencias y hacer seguimiento de los procesos de selección en los que esté participando.

La cadena valenciana de supermercados ofrece cientos de puestos de trabajo por toda España y en Portugal. Se trata de empleos en varias áreas de la empresa como supermercados, bloques logísticos, Mercadona online, Mercadona IT (tecnología) y oficinas.

En los supermercados de Mercadona, las ofertas más habituales son de 15, 20 y 40 horas semanales. Las jornadas pueden ser de horario fijo o rotativo y los sueldos de 632 a 855 euros brutos (15 horas), de 843 a 1.140 euros (20 euros) y de 1.685 a 2.280 euros (40 horas).

Los perfiles en supermercados corresponden a puestos de trabajo correspondiente a personal de tienda (cajeros, dependientes, reponedores...), repartidores, técnicos de mantenimiento, auxiliares de mantenimiento o técnico de refrigeración, entre otros. Los sueldos a jornada completa son de 1.685 euros brutos al mes.

Mercadona paga en el primer año de trabajo en la empresa, para una jornada de 40 horas semanales, un salario de 1.685 euros brutos al mes. Con más de cuatro años de antigüedad, los trabajadores cobran un total de 2.280 euros brutos al mes.

Los requisitos más habituales que exige Mercadona son el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y el carnet de conducir con un año de antigüedad en el caso de los repartidores. La empresa valora especialmente que los candidatos compartan los valores de la compañía.

Los puestos técnicos requieren titulación acorde con las caraterísticas del trabajo a desarrollar y los salarios son considerablemente mayores (de 35.550 a 43.700 euros brutos anuales, por ejemplo, en el caso de un Técnico Modern Workplace).

Temas

Supermercados

Mercadona