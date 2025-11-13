Lakuntza defiende que no hay razones jurídicas ni políticas para rechazar la competencia de un SMI vasco

El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, ha asegurado este jueves en el Parlamento Vasco que «no hoy razones jurídicas ni políticas» para que Euskadi ... no pueda tener la competencia para fijar un salario mínimo interprofesional vasco, refutando así los argumentos esgrimidos por el PNV y el PSE para rechazar la tramitación de la iniciativa legislativa popular (ILP) presentada en la cámara vasca por los sindicatos nacionalistas.

Una inciativa cuya admisión a trámite ha sido debatida hoy y rechazada por parte del PNV y el PSE, partidos que sustentan al Gobierno, y que ya anunciaron su postura hace un par de semanas. La propuesta ha contado con 44 votos en contra, 27 a favor, uno en blanco y una abstención por lo que ha quedado bloqueada.

Lakuntza ha intervenido en el Parlamento Vasco en representacióln de ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde e Hiru, promotores de la iniciativas. El secretario general de ELA ha defendido la iniciativa para que el Parlamento Vasco solicite en Madrid un cambio del Estatuto de los Trabajadores de modo que Euskadi pueda tener competencia propia para fijar un SMI propio adecuado a la realidad socioeconómica del País Vasco. Una vía, ha señalado que prevé el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores.

«Lo que proponemos es que se utilice la vía que contempla la legislación. No hay ningún obstáculo jurídico ni legal para aprobar hoy la propuesta en esta Cámara. Si existe alguna dificultad, será política, esto es, los votos contrarios a la iniciativa que presentamos».

Ha defendido que la iniciativa busca reducir la brecha salarial. «Aspiramos a tener en Euskal Herria un salario mínimo propio para mejorar las condiciones laborales y de vida de las personas que sufren la precariedad; eso, entre otras cuestiones, se logra incrementando salarios».

Ha mostrado su preocupación por la lectura del informe elaborado por el Gobierno Vasco y que, a su entender, planteaba tres pretextos para no aceptar la ILP. «La primera, que el salario mínimo es competencia del Gobierno español. Precisamente es eso lo que tratamos de cambiar mediante esta iniciativa: que se emprenda la vía política contemplada en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores y lograr así más capacidades políticas como defendía Pradales».

También ha destacado que no choca con la unidad de mercado del Estado como argumentaba el Gobierno Vasco. «Por suerte, esa unidad de mercado estatal que busca precarizar las condiciones de trabajo se supera cada día mediante los convenios de empresa y sectoriales que negocian las trabajadoras y trabajadores vascos. Los sindicatos que hemos impulsado esta iniciativa nos alegramos cada vez que rompemos la unidad de mercado española».

Respecto al tercer motivo argumentado por PNV y PSE de que el la vía adecuada es la de la negociación entre sindicatos y patronal, ha recordado que Confebask se ha negado en tres ocasiones a abordarlo en Consejo de Relacones Laborales Vasco, por lo que han demandado a la patronal.

Ha insistido que reclaman para el Gobierno Vasco es la potestad de establecer el salario mínimo que actualmente está en manos del Gobierno español y por lo tanto la descentralización de la legislación laboral. Y ha señalado que «es así como está regulado en el 90% de los países de la OCDE; en algunos estados, son los gobiernos federales (regionales) los que fijan el salario mínimo».

Por lo tanto, ha insistido en que rechazar el debate sobre esta Iniciativa Legislativa Popular «supondría una renuncia al autogobierno y el hecho de no admitir a trámite la proposición de ley constituiría un fraude antidemocrático, una barbaridad, dado que este es el único mecanismo a disposición de la ciudadanía para intervenir directamenteen la tarea legislativa».

Negociación entre sindicatos y patronal

Desde el partido jeltzale están convencidos de que má pronto que tarde se llegará a ese salario mínimo propio y que hay herramientas para ello como es la prevalencia de los convenios vascos sobre los estatales, por lo que ha llamado tanto a la patronal como a los sindicatos a que se sienten a negociar en la Mesa de Diálogo Social, sin vetos ni maximalismos.

Por su parte, el PSE ha alertado sobre el peligro que tendría tener competencia para fijar por ley en Euskadi un SMI propio porque abriría la puerta a que algunas comunidades pudieran hacerlo a la baja, como defienden incluso el presidente de la CEO y la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Por su parte, EHBildu ha sido muy crítico con el hecho de que no se haya admitido a trámite la iniciativa que responde a una demanda mayoritaria de la ciudadanía, lo que ha calificado de «profundamente antidemocrático» y, a su entender, «debilita nuestro sistema democrático y , ahonda en la falta de confianza de los ciudadanos en la politica.

Ha defendido que los jóvenes serían uno de los principales colectivos beneficirios de esta iniciativa, que permitiría al miso tiempo reducir la brecha salarial de género.

Ha indicado que una de las vías para dar cauce a un SMI propio sería el Nuevo Estatus Político que se está negociando, pero ha indicado que mientras tanto podría ser válida la delegación de competencias como solicita la ILP, que menosprecian PNV y PSE, lo que considera una «contradicción».