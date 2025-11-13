Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El secretario general del sindicato ELA, Mikel Lakuntza, durante el Pleno del Parlamento Vasco que este jueves debate la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que Euskadi pueda fijar su propio Salario Mínimo Interprofesional. EFE

Lakuntza defiende que no hay razones jurídicas ni políticas para rechazar la competencia de un SMI vasco

PNV y PSE bloquean en el Parlamento Vasco la tramitación de la iniciativa legislativa popular presentada por los sindicatos nacionalistas vascos y avalada por más de 138.000 firmas

Pilar Aranguren

San Sebastián

Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:00

El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, ha asegurado este jueves en el Parlamento Vasco que «no hoy razones jurídicas ni políticas» para que Euskadi ... no pueda tener la competencia para fijar un salario mínimo interprofesional vasco, refutando así los argumentos esgrimidos por el PNV y el PSE para rechazar la tramitación de la iniciativa legislativa popular (ILP) presentada en la cámara vasca por los sindicatos nacionalistas.

