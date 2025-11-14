Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Lakuntza asegura que «defender unos buenos servicios públicos es defender nuestra soberanía como pueblo»

El máximo responsable de ELA intervino este jueves en el Congreso Gizalan del sindicato, que reeligió a Igor Eizagirre como secretario general

Pilar Aranguren

San Sebastián

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:31

Comenta

El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, aseguró este jueves en el Congreso de Gizalan de la central celebrado en Donostia que «defender unos buenos ... servicios públicos es defender nuestra soberanía como pueblo». Un cónclave que reeligió a Igor Eizagirre como secretario general de la Federación de Servicios Públicos del sindicato.

