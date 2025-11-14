Lakuntza asegura que «defender unos buenos servicios públicos es defender nuestra soberanía como pueblo»

El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, aseguró este jueves en el Congreso de Gizalan de la central celebrado en Donostia que «defender unos buenos ... servicios públicos es defender nuestra soberanía como pueblo». Un cónclave que reeligió a Igor Eizagirre como secretario general de la Federación de Servicios Públicos del sindicato.

El cónclave tuvo lugar en el Kursaal donostiarra y la intervención de Lakuntza se produjo por la tarde, en una jornada marcada por su defensa matinal en el Parlamento Vasco de la iniciativa legislativa popular (ILP) para que Euskadi tenga competencias para fijar un SMI propio. Una propuesta que fue rechazada por PNV y PSE, lo que impidió que se admitiera a trámite.

Precisamente el secretario general de ELA se mostró muy crítico con esta cuestión y también con los presupuestos del País Vasco y Navarra. Denunció la «infradotación presupuestaria en Osakidetza, Educación y Vivienda, así como en otros sectores». En su opinión, «hay una desconexión entre la propaganda de los partidos, que dicen que las partidas sociales son las más grandes, y la realidad que vive la ciudadanía», remarcó. Lakuntza insistió en que «hay que defender lo público y lo social desde aquí, para Euskal Herria.

El Congreso se celebró bajo el lema 'organízate para reforzar lo público' y en el mismo participaron 217 delegados en representación de los 34.416 afiliados que tiene ELA en este sector. Tras su reelección, Igor Eizagirre indicó que seguirán confrontando «la estrategia de desmatelamiento de los servicios públicos».

La hoja de ruta marcada para los próximos cinco años fija cinco objetivos: reforzar el carácter democrático de lo públic; garantizar la participación sindical, el género y la diversidad; el derecho al trabajo en euskera; la defensa de la salud laboral poniendo el foco el grave problema de la salud mental, y continuar la lucha por la publificación de los cuidados.