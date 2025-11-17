La justicia corrige a Mutualia y declara enfermedad profesional el 'dedo en gatillo' de una operaria La sentencia obliga a la mutua a asumir las prestaciones después de que la lesión fuera tratada como dolencia común pese a la exposición a movimientos repetitivos

Mikel Calvo Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:59

El Juzgado de lo Social de Eibar ha dictado una sentencia que obliga a Mutualia a reconocer como enfermedad profesional la dolencia de «dedo en gatillo» que sufre una trabajadora de la cooperativa Katea Legaia. La empleada llevaba desde febrero de 2025 de baja médica por un proceso que la mutua había clasificado como enfermedad común, una consideración que ahora queda corregida por la vía judicial.

La resolución estima que la lesión está directamente relacionada con las condiciones del puesto: revisión permanente de piezas, manipulación manual de unas 400 unidades por hora y traslado de cajas de hasta 15 kilos. La evaluación de riesgos del centro ya advertía de la existencia de movimientos repetitivos y forzados de muñeca y mano, factores compatibles con la patología. Pese a contar con un parte de asistencia emitido por la empresa, Mutualia concluyó que no se trataba de un problema derivado del trabajo.

El caso adquiere mayor relevancia porque la trabajadora había sido declarada «apta con restricciones» en septiembre de 2024 por el servicio de prevención, que ya le había prohibido realizar movimientos repetitivos de pinza con los dedos. Según CCOO, este expediente confirma que en determinados centros «la adaptación de los puestos de trabajo para personas con limitaciones preventivas está fallando estrepitosamente», lo que deriva en un deterioro adicional de la salud laboral.

El sindicato recuerda además que tanto la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del 18 de enero de 2024 como la Ley 2/2025 obligan a las empresas a acreditar los esfuerzos de adaptación antes de tramitar un despido por incapacidad permanente.

Intervenida quirúrgicamente

El responsable de Salud Laboral de CCOO Euskadi, Alfonso Ríos, subraya que el sindicato ya se movilizó hace un mes ante la sede de Mutualia en Bilbao para denunciar la «práctica habitual» de derivar hacia la sanidad pública y la enfermedad común dolencias asociadas al riesgo ergonómico. Durante aquella protesta se entregó a la dirección médica un documento con casos similares al de esta trabajadora.

La sentencia también recoge que la operaria fue intervenida quirúrgicamente por «dedo en gatillo» en noviembre de 2024, lo que, según CCOO, evidencia el agravamiento de una patología originada por las condiciones laborales. En estos supuestos, recuerda el sindicato, la ley establece que también deben considerarse contingencias profesionales.

