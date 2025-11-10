Las Juntas tumban la propuesta para que Gureak gestione las contingencias profesionales a través de la Seguridad Social

Las Juntas Generales de Gipuzkoa han rechazado finalmente este lunes la emisión de criterio (un trámite oficial que emite un juicio sobre la pertinencia o ... viabilidad de una solicitud) sobre la resolución aprobada el pasado mes de junio, que instaba a la Diputación Foral a exigir a las empresas que emplean a personas con diversidad funcional, como es el caso de Gureak, que gestionen las contingencias profesionales a través de la Seguridad Social, en lugar de hacerlo mediante mutuas privadas.

El empate en la votación se ha resuelto con el voto de calidad del PNV, que se ha impuesto y ha dejado sin efecto la propuesta impulsada inicialmente por EH Bildu con el apoyo del sindicato LAB y de otros grupos de la cámara.

La iniciativa partió de la situación denunciada por los delegadas del comité de empresa de LAB en Gureak, quienes acusan a la empresa de utilizar a la mutua Mutualia para evitar el reconocimiento de las bajas de origen laboral. Según el sindicato, Gureak estaría amparándose en la diversidad funcional de sus trabajadores y trabajadoras para no asumir como laborales los accidentes o enfermedades derivadas del trabajo.

Durante su comparecencia en las Juntas Generales el pasado mes de mayo, representantes de LAB expusieron numerosos casos y solicitaron medidas concretas para proteger los derechos laborales y la salud de este colectivo. Fruto de ese debate, EH Bildu presentó una propuesta que fue aprobada en junio con una amplia mayoría, a excepción de PNV y PSOE.

La resolución aprobada instaba a la Diputación Foral de Gipuzkoa, encabezada por Eider Mendoza, a adoptar dos medidas principales: Exigir en los pliegos de contratación pública que las empresas con personal con diversidad funcional tengan las contingencias profesionales cubiertas por la Seguridad Social, y realizar una revisión periódica de las actitudes hacia este personal y exigir a Gureak labores de investigación y control sobre las denuncias recibidas.

No obstante, tras realizar las consultas jurídicas pertinentes, el equipo foral concluyó que no es legalmente posible imponer a una empresa esta obligación, ya que la gestión de las contingencias profesionales —según los artículos 83 y 316 del Real Decreto Legislativo 8/2015— es una decisión empresarial libre, adoptada según los criterios organizativos de cada entidad.

La Diputación, a través de la diputada de Cuidados y Políticas Sociales, Maite Peña, asegura además que no mantiene relación laboral directa con el personal de Gureak, por lo que no podría intervenir en la gestión interna de estas contingencias. En ese sentido, imponer tal requisito en una licitación pública podría considerarse discriminatorio y contrario a la libertad de empresa.