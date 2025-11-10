Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los trabajadores de Gureak realizan labores de ensamblaje de cableado de los faros de vehículos. Echaluce

Las Juntas tumban la propuesta para que Gureak gestione las contingencias profesionales a través de la Seguridad Social

El sindicato LAB denuncia que la empresa donostiarra con trabajadores con diversidad funcional usa a Mutualia para no reconocer bajas laborales y critica que la Diputación y el PNV bloqueen una medida destinada a proteger a estos empleados

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:56

Comenta

Las Juntas Generales de Gipuzkoa han rechazado finalmente este lunes la emisión de criterio (un trámite oficial que emite un juicio sobre la pertinencia o ... viabilidad de una solicitud) sobre la resolución aprobada el pasado mes de junio, que instaba a la Diputación Foral a exigir a las empresas que emplean a personas con diversidad funcional, como es el caso de Gureak, que gestionen las contingencias profesionales a través de la Seguridad Social, en lugar de hacerlo mediante mutuas privadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cámara de meta de la Behobia - San Sebastián con la llegada de todos los participantes
  2. 2 Jon Insausti se reivindica como el primer alcalde de Donostia en correr la Behobia y Albistur le rebate: «Además hice mejor tiempo»
  3. 3 Clasificación oficial de la Behobia - San Sebastián 2025
  4. 4 Todas las fotos de la Behobia - San Sebastián 2025
  5. 5 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  6. 6 La incontenible emoción de Alex Roca, el maratoniano con una discapacidad del 76%, tras finalizar la Behobia
  7. 7 Verdeliss «ya puede añadir a su curriculum» la Behobia - San Sebastián: «Empecé a correr por el pique con mi marido»
  8. 8 La Behobia - San Sebastián también es un Monumento
  9. 9 Cientos de corredores de la Behobia - San Sebastián afectados por la avería de un tren del Topo en Errenteria
  10. 10

    Vivienda proyecta 3.000 pisos en Auditz Akular y un polo tecnológico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las Juntas tumban la propuesta para que Gureak gestione las contingencias profesionales a través de la Seguridad Social

Las Juntas tumban la propuesta para que Gureak gestione las contingencias profesionales a través de la Seguridad Social