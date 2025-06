Guitrans advierte de la falta de 500 conductores en Gipuzkoa

Guitrans, la Asociación Empresarial Guipuzcoana de Transporte de Mercancías por Carretera, ha advertido este sábado de la falta de medio millar de conductores en el ... territorio. Así lo ha destacado el presidente de la patronal, Javier Ortega, durante la asamblea general de socios celebrada en la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa de la UPV/EHU.

Ortega, acompañado por los diputados forales Azahara Domínguez y Unai Andueza, ha recordado que el informe 'Sin conductores, no hay transporte' arroja ese déficit de 500 conductores en Gipuzkoa. En dicho documento, ha recalcado, se identifica la conciliación como el factor más determinante para esta falta de transportistas.

Desde Guitrans, que aglutina a cerca de 2.000 camiones y 500 empresas del territorio, han resaltado el «contexto económico de gran incertidumbre en el que el cambio climático, la revolución tecnológica y la falta de conductores marcan a fuego el futuro inmediato del transporte». Aún así, Ortega ha destacado que «a pesar de todo, los datos de actividad del transporte de mercancías durante 2024 han sido positivos».

El año pasado, según los datos ofrecidos, se han transportado en Gipuzkoa 38.500 millones de toneladas, un 8% más que en 2023, con un aumento parecido tanto en tráficos nacionales, como internacionales. «Algo que será imposible de mantener si el sector no es capaz de revertir la creciente falta de conductores profesionales», ha advertido Ortega, que ha recordado que, en Gipuzkoa, más del 50% de los conductores se va a jubilar en diez años. «La transformación digital y energética del transporte no se podrá acometer si no se resuelve el problema de la falta de conductores», sentencian desde Guitrans.

Por su parte, la diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación de Gipuzkoa ha señalado que es «un objetivo compartido fortalecer el sector, con profesionales bien formados y condiciones laborales adecuadas, colaborando para ello activamente con centros de formación y entidades del sector, haciendo posible que, desde julio de 2023, más de 1.400 personas se hayan presentado para la obtención del Certificado de Aptitud Profesional, convocando pruebas cada dos meses». Domínguez También ha querido destacar la labor «desarrollada en la tramitación de autorizaciones y licencias necesarias para operar en el transporte de mercancías».