La construcción es uno de los sectores que mayor siniestralidad se registra y, por ende, también un mayor absentismo. DV

El 60% de los guipuzcoanos que han cogido una baja vuelven a tener una incapacidad a los meses

Euskadi se sitúa con un 58% como la tercera comunidad del Estado con una mayor tasa de reincidencia de absentismo en un mismo año

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:10

Fallos en el proceso de curación, tratamientos insuficientes, rehabilitación inadecuada, insuficiente adherencia al tratamiento por parte del paciente, falta de hábitos saludables, interrupciones en el ... seguimiento médico o incluso un comportamiento oportunista tras algunas bajas. Estos son algunos de los factores que explica la repetición en los procesos de incapacidad temporal (IT), es decir, aquellos trabajadores que acumulan varios episodios de absentismo con periodos breves entre ellos en un mismo año, y donde enEuskadi y también en Gipuzkoa casi seis de cada diez vascos (58,3%) de baja repitieron ausencia laboral en 2023, según el informe conjunto de la mutua laboral Umivale y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).

