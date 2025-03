El Gobierno Vasco reclama que los laborales se puedan acoger a la jubilación parcial este año en las mismas condiciones que hasta ahora

El Gobierno Vasco reclama al Ejecutivo central que los trabajadores laborales de la administración vasca se puedan acoger a la jubilación parcial este año en ... las mismas condiciones que hasta ahora, porque de lo contrario no podrán hacerlo hasta 2026.

La viceconsejera de Empleo Público, Maite Barruetabueña, ha explicado este jueves que el cambio en la regulación del contrato de relevo aprobado a finales del año pasado por el Ejecutivo central obliga a que los relevistas (los que sustituyen al trabajador que se retira) tengan un contrato indefinido, lo que en la administración pública obliga a realizar de entrada una OPE, como ha adelantado este periódico. Un proceso que se alargaría entre dos y tres años, lo que impediría acogerse a los que tienen previsto hacerlo este año a partir del 1 de abril, cuando entra en vigor la nueva normativa.

No obstante, ha apuntado que en la reunión que mantuvieron ayer los responsables de función pública de todas las comunidades con el Gobierno central les aclararon que no sería necesario convocar una OPE para cubrir esas plazas de los relevistas, sino que bastaría con llevar a cabo un proceso selectivo. Un sistema, con todo, ha aclarado Barruetabueña, que no se podría poner en marcha antes de inicios de 2026.

Por eso, ha indicado que llevan reclamando al Gobierno central que apruebe una disposición transitoria para que se pueda mantener la regulación parcial como hasta ahora este año. Una petición que ha caído en saco roto, ha remarcado.

Ha explicado que sin dicha disposición transitoria los trabajadores laborales de la administración vasca, y también los del resto del Estado, estarían ante un «desamparo normativo».

Como ha adelantado este periódico un total de 400 trabajadores laborales de la Administración vasca se quedarían sin poder acogerse a la jubilación parcial desde el 1 de abril. Este año estaba previsto que lo hicieran un total de 633. Una parte lo ha hecho. Se trata de personal laboral de la administración general, de sus organismos autónomos y el laboral del Departamento de Educación (incluído el docente y educativo), el de Seguridad y el de Osakidetza y Salud, además del de Justicia. Un colectivo que suma unos 7.000 trabajadores.