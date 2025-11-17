Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mikel Torres ha mantenido este lunes un encuentro con Confebask dentro de la ronda con los agentes sociales.

El Gobierno Vasco elabora un estudio del índice de calidad del empleo

Mikel Torres ha anunciado que el objetivo es compartir el resultado con los agentes sociales tras finalizar la ronda con los sindicatos y Confebask

Pilar Aranguren

San Sebastián

Lunes, 17 de noviembre 2025, 16:44

El Gobierno Vasco está elaborando un estudio del índice de Calidad del Empleo con el objetivo de compartirlo con los agentes sociales. Así lo ha ... anunciado este lunes el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo Mikel Torres, tras finalizar la ronda de contactos con los agentes sociales que inició el pasado jueves.

