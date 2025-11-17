El Gobierno Vasco elabora un estudio del índice de calidad del empleo

El Gobierno Vasco está elaborando un estudio del índice de Calidad del Empleo con el objetivo de compartirlo con los agentes sociales. Así lo ha ... anunciado este lunes el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo Mikel Torres, tras finalizar la ronda de contactos con los agentes sociales que inició el pasado jueves.

Una ronda que se inició con CC OO y UGT y que tenía previsto llevar a cabo este lunes con ELA, LAB y Confebask. Los dos sindicatos nacionalistas dedicieron el pasado viernes no acudir a la misma después de que el PNV y el PSE votaran en contra el pasado jueves de la admisión a trámite en el Parlamento Vasco de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para impulsar en el Congreso un cambio en el Estatuto de los Trabajadores de forma que Euskadi tenga competencias para fijar un Salario Mínimo Propio superior al estatal.

Tras el encuentro con Confebask, Torres ha explicado que el estudio del líndice de calidad del empleo se desarrolla en el marco de la Estrategia Vasca de Empleo. Este estudio se pondrá a disposición de los agentes sociales al igual que otro sobre la incapacidad temporal (IT) en Euskadi con el objetivo de obtener un diagnóstico exhaustivo y equilibrado de las bajas laborales, que anunció cuando presentó los presupuestos hace dos semanas

El informe se centrará en las causas, factores y patrones de la incapacidad temporal por contingencias comunes, así como en la formulación de propuestas de mejora en la gestión y prevención.

Esta es una cuestión que preocupa y mucho a Confebas y a sus asociadas, así como al tejido empresarial, debido a que Euskadi ocupa los puestos de cabeza en las ausencias laborales debidas a bajas por IT, mientras que la calidad del empleo o mejor dicho la falta de la misma es una de las materias que más inquieta a los sindicatos.

Con este estudio el Gobierno Vasco pretende que los agentes sociales puedan tomar decisiones partiendo de un estudio« imparcial», tras generar un debate constructivo.

Un debate en el que también cobra importancia el SMI, ya que Confebask ha remitido cualquier negociación al respecto a la Mesa de Diálogo Social y vinculada precisamente a otras cuestiones como la de las bajas por IT después de que se negara en tres ocasiones a hacerlo en el Consejo de Relaciones Laborales.

PNV y PSE también remitieron a este foro tripartito, en el que no están ni ELA y ni LAB, el abordaje del salario mínimo. Este lunes, Torres ha vuelto a instar a las dos centrales nacionalistas a seguir manteniendo el diálogo y la negociación para afrontar los retos que tiene el mercado de trabajo. «Solo con el diálogo, la participación y el compromiso de todos los agentes sociales podremos construir un futuro laboral y económico más justo y sólido», remarcó.