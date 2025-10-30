Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Concentración ante la delegación del Gobierno en Barcelona. Efe

El Gobierno se sentará a negociar la subida de los funcionarios tras una manifestación «masiva»

Desbloquea la mesa del diálogo social y convoca para el próximo miércoles a los sindicatos, aunque estos advierten de que, si no hay acuerdo, en diciembre habrá huelga general

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:40

Los funcionarios se echaron a la calle este jueves para exigir una mejora de sus condiciones laborales y esta vez sí su protesta y su ... amenaza de una huelga general en diciembre si no se escuchaba su clamor ha surtido efecto: el Gobierno se sentará a negociar con ellos la subida salarial pendiente. Así lo comunicaron los sindicatos CSIF, UGT y CC OO tras lo que calificaron de una manifestación «masiva» en Madrid frente a la sede del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, así como ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en toda España.

