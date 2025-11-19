Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028
Funcionarios de la Agencia Tributaria. R. C.

El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028

Los sindicatos rechazan esta propuesta que implica un incremento fijo del 4% entre este año y el que viene y otro 6% en los dos siguientes ejercicios

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:50

Comenta

El Gobierno ha puesto encima de la mesa, por fin, su propuesta de subida del sueldo de los funcionarios: ofrece elevar el salario de más ... de tres millones de trabajadores públicos un 10% fijo para el periodo 2025 a 2028, según informa CSIF tras la reunión mantenida con el Ministerio de Función Pública.

