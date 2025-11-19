El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028
Los sindicatos rechazan esta propuesta que implica un incremento fijo del 4% entre este año y el que viene y otro 6% en los dos siguientes ejercicios
Madrid
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:50
El Gobierno ha puesto encima de la mesa, por fin, su propuesta de subida del sueldo de los funcionarios: ofrece elevar el salario de más ... de tres millones de trabajadores públicos un 10% fijo para el periodo 2025 a 2028, según informa CSIF tras la reunión mantenida con el Ministerio de Función Pública.
En concreto, el Ejecutivo plantea un incremento fijo del 4% como máximo entre este año y el que viene, ya que, de lo contrario, «se superaría el techo de gasto», lo que supondría, previsiblemente, un nuevo recorte de poder adquisitivo, puesto que la inflación solo este año escala por encima del 3%, con datos de octubre.
El 6% restante se repartiría entre los ejercicios 2027 y 2028 y, en este sentido, Función Pública propone que los sueldos puedan subir en mayor grado en el 2027, según la estimación de que se desacelerarán los precios.
CSIF rechaza esta primera oferta, ya que denuncia que no cubriría la subida de los precios de 2025 y 2026, teniendo en cuenta que en 2024 el IPC cerró en un 2,8 y hasta octubre la inflación se situó en un 3,1%. «Seguiremos negociando un acuerdo que permita recuperar poder adquisitivo. El Gobierno está recaudando más que nunca, ha elevado el techo de gasto y, por tanto, pensamos que hay margen para elevar la oferta», señalaron desde el sindicato.
Desde 2022, fecha del anterior acuerdo, los sueldos de más de tres millones de funcionarios se han devaluado un 8% y desde 2010, cuando se produjo la bajada salarial con los recortes de ese año, la pérdida se eleva casi al 20%, según estima CSIF.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
