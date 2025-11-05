Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una oficina de atención a los ciudadanos. R. C.

El Gobierno se compromete a negociar rápido una subida salarial plurianual para los funcionarios

Presentará en dos semanas una oferta del alza pendiente para este año y otra para el periodo 2026-2028 que incluirá una parte fija y otra variable

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:28

Comenta

Pese a la reivindicación de los sindicatos, el Ministerio de Función Pública acudió este miércoles a la primera reunión en la que, tras meses y ... meses de bloqueo, se da el pistoletazo de salida a la negociación de una subida salarial para los más de 3,5 millones de funcionarios sin una propuesta concreta de alza. Sin embargo, el departamento dirigido por Óscar López sí se ha comprometido ante las organizaciones de trabajadores a alcanzar un acuerdo plurianual para el periodo 2026 y 2028 así como pactar la subida pendiente de este año «claramente diferenciada».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El recuerdo imborrable que deja el exfutbolista vasco fallecido en accidente de moto: «Qué tristeza»
  2. 2 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  3. 3 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  4. 4 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  5. 5 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  6. 6 El motivo por el que se valida el gol en fuera de juego del Athletic ante la Real Sociedad: «El donostiarra puede defender sin merma»
  7. 7

    La Federación Guipuzcoana llama al orden a los entrenadores por su participación en «incidentes graves»
  8. 8 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda
  9. 9 Ernesto Valverde estalla tras la derrota del Athletic en Anoeta: «Menuda la p... folla tiene esta gente»
  10. 10 Jainaga se cuela entre los 100 más ricos de España, la lista de Forbes en la que hay seis vascos más

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Gobierno se compromete a negociar rápido una subida salarial plurianual para los funcionarios

El Gobierno se compromete a negociar rápido una subida salarial plurianual para los funcionarios