Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un grupo de jóvenes becarios, en una empresa. R. C.

El Gobierno aprueba mañana el estatuto del becario sin visos de superar el Congreso

La norma impondrá sanciones de hasta 250.000 euros a las empresas que abusen de los estudiantes en prácticas, limita sus horas de trabajo y obliga a pagarles por los gastos derivados de la actividad

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:07

Comenta

Casi dos años y medio después de acordarlo con los sindicatos, el Consejo de Ministros aprobará por fin este martes el anteproyecto de ley del ... estatuto del becario, que regirá las relaciones laborales de los estudiantes en prácticas y obligará a que todos coticen a la Seguridad Social, según adelanta el País y ha podido confirmar este periódico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ernesto Valverde, fuera de quicio por un jugador de la Real Sociedad: «Aquí eres muy gallito, ya hablaremos allí»
  2. 2

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  3. 3 Los radares que cazan a una media de 11 conductores al día en San Sebastián
  4. 4 Investigan a un hombre tras darse a la fuga en un control de alcoholemia en Zumarraga
  5. 5 Jon Insausti: «Donostia tiene que seguir siendo segura. El que delinca una y otra vez debe tener cárcel o expulsión»
  6. 6 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  7. 7 La Real obra el milagro contra el Barcelona
  8. 8 Así envejece Gipuzkoa. Consulta la evolución en tu municipio
  9. 9

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  10. 10 Claudia, la madre de familia que ha dejado atrás su vida para mudarse a una aldea en Galicia: «He encontrado mi lugar en el mundo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Gobierno aprueba mañana el estatuto del becario sin visos de superar el Congreso

El Gobierno aprueba mañana el estatuto del becario sin visos de superar el Congreso