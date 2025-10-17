Gipuzkoa pierde 900 ocupados en el tercer trimestre por los servicios y la construcción

Gipuzkoa ha perdido empleo en el tercer trimestre de este año en comparación con el anterior, al tiempo que ha engrosado la lista de personas ... que están desocupadas, según la Población en Relación con la Actividad (PRA) que ha publicado este viernes el Eustat.

En concreto, nuestro territorio se ha dejado 900 ocupados hasta quedarse con 336.500, por la caída en todos los sectores de actividad aunque se produce de forma más pronunciada en los servicios y en construcción. En concreto, la primera pierde 3.600 empleos y la segunda 1.400. Pero tampoco se libran la industria, que se deja 300 ocupados, y la agricultura que resta 600, algo habitual una vez finalizadas las campañas de recogida de la uva y otros productos veraniegos.

Bizkaia también pierde ocupados, al dejarse 2.200, y Araba resta 1.100, lo que hace que Euskadi cerrara el tercer trimestre con 4.100 ocupados menos, hasta el 1.006.300.

Un descenso de la ocupación que ha conllevado un aumento de la cifra de parados. En Gipuzkoa había a finales de septiembre 2.100 más que al cierre de junio, hasta alcanzar los 16.700. Bizkaia añade 6.900 y Araba 3.400. El País Vasco suma 12.500 parados y se sitúa con 73.600.

Pese a ese aumento de parados la tasa de desempleo de Gipuzkoa sigue estando por debajo del 5%. En concreto, es del 4,7% tras incrementarse seis décimas. En Bizkaia es del 7,9% y en Araba del 5,6%. En Euskadi escala hasta el 6,8%.

Euskadi contaba a cierre de septiembre con 840.000 asalariados, de los que 676.100 tenían contrato indefinido, tras crecer en 200, y 163.900 temporales o sin contrato, tras caer en 1.400. Por su parte, había 166.300 autónomos, 2.900 menos que en el trimestre anterior.