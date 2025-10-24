Gipuzkoa crea 14.200 empleos en el tercer trimestre con todos los sectores al alza

El mercado laboral de Gipuzkoa ha aguantado muy bien en el tercer trimestre de este año al ganar 14.200 ocupados en relación al periodo ... que va de abril a junio. Un fuerte impulso que se debe al alza del empleo en todos los sectores, según indica la Encuesta de Población Activa que ofrece este viernes el INE. Se trata del segundo mayor incremento registrado en este periodo, solo precedido por el de 2022, cuando se crearon 15.500 empleos

Y es que pese al final del verano, donde se suelen destruir muchos empleos, la ocupación alcanza los 318.400 frente a los 304.200 del trimestre anterior.

Por sectores, la agricultura suma 4.700 hasta casi duplicar su cifra de ocupados (9.000). Por su parte, la industria añade 4.200 pese a toda la incertidumbre internacional, los aranceles y la debilidad de los principales mercados europeos como son Francia y Alemania. Así, llega a los 71.300 ocupados.

La construcción es la que registra un aumento más leve al añadir 200 ocupados, hasta los 13.900, y los servicios añaden 5.200 y dan empleo a 224.300.

Araba también se anota un aumento de empleo de 3.000 personas hasta las 153.400, mientras que Bizkaia destruye 10.800 puestos de trabajo y se queda con 529.400.

En el País Vasco la cifra de ocupados también crece, aunque lo hace de forma más moderada, ya que suma 6.400 hasta alcanzar el 1.001.100. en cualquier caso un registro que supera el millón, que es el listón que quiere consagrar el Gobierno Vasco. Además, el tercer trimestre suele ser habitualmente bueno, con lo que se espera que esa cifra se supere ampliamente. Se trata del mayor aumento de los últimos tres años.

Una mejora del empleo que se traduce también en el descenso de la cifra de parados, ya que bajan 2.700 hasta quedarse en los 21.400. De este modo, la tasa de paro del territorio se sitúa en el 6,3% frente al 7,33% del trimestre anterior.

Un descenso que es más acusado entre los hombres, donde la tasa de paro baja al 5,11%, prácticamente lo que se considera pleno empleo técnico, frente al 7,04 del segundo trimestre. Por su parte, el de las mujeres se reduce de forma muy leve al descender del 7,62% al 7,45%.

La tasa de paro de Araba crece casi un punto y se sitúa en el 7,74% y la de Bizkaia escala hasta el 7,17%. La de Euskadi baja ligeramente desde el 7,13% al 6,99% por la evolución de Gipuzkoa.

Estos datos contrastan con los ofrecidos la semana pasada por el Eustat que arrojaban una bajada de la ocupación y un aumento de la cifra de parados.