Gazte Up, un salto con red al mercado laboral Los ponentes, de arriba a abajo y de izquierda a derecha: Agustín J. Sáenz, INés Larrea, Isabel Busto, Alicia Ro, Jon Etxeberria y Yuk Escribano. Gazte UP busca dar un impulso a los jóvenes de cara a su primer empleo | La jornada de Juventud y Empleo, que se celebrará el miércoles en el Aquarium organizada por DV, contará con expertos de diferentes ámbitos PILAR ARANGUREN SAN SEBASTIÁN. Sábado, 3 noviembre 2018, 07:47

Aunque las tornas, dicen, han cambiado, y ya no son tanto las empresas las que evalúan a los futuros talentos, sino que estos examinan cada vez más a las compañías a la hora de buscar un puesto de trabajo, todavía son muchos los jóvenes que no saben cómo lanzarse a esa aventura de encontar su primer empleo, qué armas esgrimir, cómo poner en valor su amplio currículo formativo o simplemente cómo presentarse y hablar en público. Por no mencionar la posibilidad de emprender un negocio.

Son muchas las incógnitas que se les presentan y 'Gazte UP', la Jornada de Juventud y Empleo que se desarrollará el próximo miércoles en el Aquarium de San Sebastián, tratará de facilitarles ese salto al terreno laboral. Está organizada por DV y cuenta con la colaboración del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, la Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de San Sebastián, así como con Tecnum, Universidad de Navarra, Deusto Business Alumni y la UPV/EHU.

El objetivo de dicha jornada es dar un empujón a los jóvenes en esa búsqueda del primer empleo: dar a conocer qué buscan las empresas de selección, cómo emprender un negocio, descubrir cambios de paradigmas y buenas prácticas para aprender a comunicarse y hablar en público, señalan los organizadores. Aunque tampoco se olvidan de los jóvenes desempleados, que hayan tenido una experiencia laboral anterior.

Y es que aunque la economía sigue creciendo a buen ritmo -un 2,6% interanual en el último trimestre- y también la creación de empleo, las tasas de desempleo juvenil, la de aquellos que cuentan entre 16 y 25 años, sigue siendo mucho más elevada que la del conjunto de trabajadores. En concreto y, según los datos de la EPA del tercer trimestre, en Euskadi es del 26,11% frente al 9,42%; es decir, más del doble.

La jornada contará con ponentes muy diversos del ámbito de la empresa, centros tecnológicos, universidades, coaching y especialistas en marca....El evento se iniciará a las nueve de la mañana con una mesa redonda que bajo el título 'Trabajar y realizarse trabajando' reunirá en un diálogo distendido a universitarios e instituciones públicas. Estará moderada por la subdirectora de El Diario Vasco, Lourdes Pérez, y desdesde el ámbito institucional participarán Ander Añibarro, director de Juventud del Gobierno Vasco; Garikoitz Agote, director general de Promoción Económica de la Diputación de Gipuzkoa, y Yesenia Otamendi, responsable de Innovación y Competitividad de Fomento de San Sebastián.

A continuación, Alicia Ro, coach y comunicadora especializada en marca personal, desgranará diferentes técnicas de comunicación efectiva para poder triunfar en la entrevsita de trabajo, que suele ser uno de los momentos críticos en la búsqueda de un empleo.

Agustín J. Sáenz, director de Industria y Transporte de Tecnalia, tratará de atraer a los jóvenes al mundo de la robótica y la automatización e industria 4.0, un ámbito con «un futuro apasionante», destaca.

Tras la pausa del café, Inés Larrea, fundadora y CEO de la Fenestra y compradora de accesorios en Merkal Calzados, ofrecerá claves para «hacer de tu afición una profesión».

La jornada concluirá con otra mesa redonda que incidirá en el 'talento que buscan las empresas'. Participarán Isabel Busto, directora general de i68; Yuk Escribano, responsable de área de personas y organización en Grupo Oteic, y Jon Etxeberria, cofundador de Baiba The Kitchen e Inversor. Estará moderada por Igor Marroquín, técnico de Innovación y Competitividad de Fomento de San Sebastián. La inscripción es grauita hasta completar el aforo.