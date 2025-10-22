Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. EP

La CEOE abandona la mesa para la reforma del despido porque la «premisa principal no es cierta»

Garamendi denuncia que la actitud del Ministerio de Trabajo, que pretende elevar las indemnizaciones para las salidas improcedentes, provoca «pérdida de confianza en los acuerdos»

C. P. S.

Madrid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:37

Comenta

Golpe en la mesa por parte del presidente de la CEOE a las reuniones del diálogo social. Antonio Garamendi anunció este miércoles que abandona las ... negociaciones que comenzaron el lunes con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para la reforma del despido en España. Una mesa a la que acudieron, aunque reticentes, para escuchar las propuestas de su departamento que, a priori, buscan elevar la indemnización en las salidas improcedentes, pero de la que aún no habían hecho antes valoración alguna.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia
  2. 2 La Ertzaintza cambia su política informativa y ahora revela el origen de sus detenidos
  3. 3

    Gipuzkoa registra 47 fraudes por el mal uso de las VPO en el primer semestre del año
  4. 4 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  5. 5 Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  6. 6 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  7. 7 130 personas han sido detenidas varias veces por el mismo motivo en Gipuzkoa hasta agosto
  8. 8 Entre Letizia, Aitana o Ana Rosa: las cuatro donostiarras en la lista de las 100 mujeres más influyentes de Forbes
  9. 9 Detienen a un vasco cuando intentaba llevarse sin pagar 102 botellas de whisky de un supermercado
  10. 10 Compara tu renta con la de tus vecinos: los ingresos en Gipuzkoa calle a calle

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La CEOE abandona la mesa para la reforma del despido porque la «premisa principal no es cierta»

La CEOE abandona la mesa para la reforma del despido porque la «premisa principal no es cierta»