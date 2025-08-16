Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Euskadi es la tercera comunidad que más trabajadores atrae pero su formación es baja

Solo Madrid y Baleares superan al País Vasco, que registra un saldo interregional de 20.600 profesionales

Ana Barandiaran

Sábado, 16 de agosto 2025, 02:00

Euskadi está bien posicionada en la feroz batalla de las comunidades autónomas por atraer talento en medio de una crisis demográfica generalizada por el envejecimiento ... de la población. Así, es la tercera región con un mayor flujo interregional positivo de trabajadores de toda España, solo por detrás de Madrid y de Baleares. En 2024 captó 20.700 profesionales más de los que perdió. Pero hay matices que ensombrecen este balance. El principal de ellos es que la fuerza laboral que entra es fundamentalmente de baja cualificación, con estudios elementales o como mucho con la educación secundaria obligatoria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un participante durante la Travesía del Paseo Nuevo de San Sebastián
  2. 2

    La Ertzaintza investiga la muerte en Legazpi de un hombre desaparecido al menos desde el miércoles
  3. 3 El outlet de San Sebastián en un sótano de 20 metros cuadrados que vende zapatillas a mitad de precio
  4. 4

    Fallece el joven que sufrió un grave accidente de moto hace tres semanas en Hondarribia
  5. 5 El conocido bar de San Sebastián que cumple 75 años con una marca inalcanzable: 10 millones de gambas rebozadas
  6. 6

    Gipuzkoa resiste al día más caluroso del verano a 40º en la costa y récord de atendidos
  7. 7 «Nos gusta cenar rodaballo a la brasa con vino blanco frente al mar»
  8. 8

    La Real deja sin dorsal a Odriozola, Becker, Carlos, Sadiq y Javi López
  9. 9

    «Es angustioso acostarte viendo las llamas por la ventana»
  10. 10

    Una multitud arropa a Fermin Muguruza en su barrio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Euskadi es la tercera comunidad que más trabajadores atrae pero su formación es baja

Euskadi es la tercera comunidad que más trabajadores atrae pero su formación es baja