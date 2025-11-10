Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El sector de la construcción es actualmente el que inicia más contrataciones en país de origen, más de un 20% de los expedientes. MORQUECHO

Euskadi prevé tramitar más de 27.000 permisos de trabajo a inmigrantes en 2026

Desde julio, cuando se transfirieron parte de las competencias, se han gestionado más de 6.700 casos, el 10% de ellos en origen

Sergio Llamas

Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00

Solo en estos cuatro meses el departamento de Economía, Trabajo y Empleo ha tramitado 6.709 expedientes, de los que algo más del 10% responden ... a contrataciones en el país de origen, y su previsión para 2026 es rebasar los 27.000 –2.840 en origen y 24.240 a través de fórmulas de arraigo para inmigrantes que ya están en Euskadi–, según recoge el proyecto de Presupuestos vascos para 2026.

