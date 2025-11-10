Euskadi prevé tramitar más de 27.000 permisos de trabajo a inmigrantes en 2026

Solo en estos cuatro meses el departamento de Economía, Trabajo y Empleo ha tramitado 6.709 expedientes, de los que algo más del 10% responden ... a contrataciones en el país de origen, y su previsión para 2026 es rebasar los 27.000 –2.840 en origen y 24.240 a través de fórmulas de arraigo para inmigrantes que ya están en Euskadi–, según recoge el proyecto de Presupuestos vascos para 2026.

Una cifra alta pero que, en opinión de la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, «probablemente se supere, porque todavía estamos en un periodo de subida y aún no hemos dado la vuelta a la curva». Con la entrada del nuevo reglamento se han disparado las solicitudes, lo que también se ha traducido en un alargamiento de los plazos. De los tres meses habituales en los que se venían resolviendo estas peticiones se ha pasado a cinco. De esta forma, en la actualidad se da respuesta a los expedientes presentados a primeros de junio, algo que todavía se enmarcaría dentro del plazo fijado en 6 meses.

Y es que la obtención de los permisos de trabajo a extranjeros formaría parte de una tramitación conjunta. El Gobierno central sigue emitiendo los permisos de residencia mientras que el Ejecutivo vasco se ocupa ahora de las autorizaciones para los contratos de trabajo en origen y de realizar los informe para el arraigo sociolaboral y socioformativo, verificando los requisitos. Para cubrir gastos, el Gobierno Vasco ha reservado una partida de 262.909 euros en las Cuentas de 2026, aunque las principales partidas –como la del personal, con cuatro plazas creadas por el momento– están integradas en otro capítulo. Por otro lado, las haciendas vascas pasarán a ingresar las tasas por estos trámites que por el momento mantienen sus cuantías (203,84 euros para autónomos y quienes perciban salarios de hasta dos veces el SMI y 407,71 para quienes superen esas nóminas; las prórrogas alcanzan los 81,54 euros). Además, Euskadi mantiene la aplicativa que se usa en todo el Estado –principalmente el programa Mercurio–, un modelo que facilita las gestiones y que Cataluña, la única otra comunidad autónoma con esta competencia, estudia imitar.

Aflorar la realidad

Los expedientes que ya se trabajan en la administración vasca están permitiendo aflorar una realidad de demandantes que hasta ahora en el territorio solo se intuía, como por ejemplo que «los expedientes de arraigo más habituales son los de empleadas del hogar», detalla la viceconsejera. Colombia encabeza el listado de países (con el 20% de peticiones), seguido por Marruecos (19%), Nicaragua (11%), Honduras (8%), Paraguay y Perú (ambos en el 6%). «Estos son casos de gente que ha llegado viajando en avión, no en patera como a veces parece imaginarse la gente, y que llevan dos años en situación irregular», recuerda. En el caso de las más de 600 contrataciones solicitadas en origen, los destinos más frecuentes son, por el momento, Perú (25%), Pakistán (14%), Marruecos (13%) y Honduras (7%), con la construcción como el sector más demandante ya que impulsa más de un 20% de los trámites. La industria (con un 11%) ocupa el segundo lugar.

«La transferencia de la competencia venía con una comisión de seguimiento y es verdad que todavía quedan cosas por pulir, pero nuestra esperanza es que agilice los trámites y en eso estamos», advierte Pérez Barredo, aunque recuerda que para dar velocidad al proceso no basta solo con que dispongan de más personal, ya que los trámites también tienen que pasar por la mesa del Gobierno central.

«Enorme oportunidad»

En todo caso, lo cierto es que el modelo transferido no le disgusta al Ejecutivo en Madrid. Esta misma semana, en el I Congreso de Derecho de Extranjería organizado en Bilbao por el Ilustre Colegio de la Abogacía, la Diputación y la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela Rodríguez, afirmó que, «aunque todavía está en fase de adaptación, esta transferencia supone una oportunidad de ligar las realidades al territorio», y de esta manera a las administraciones más cercanas que conocen mejor las necesidades.

Así lo señaló en un discurso en el que también recordó que el auténtico «efecto llamada que vive el país son los datos de crecimiento económico», y en el que desmitificó los discursos de que «saturan la sanidad» o vienen por «las paguitas». La secretaria de Migraciones recordó que los perfiles que llegan son personas jóvenes en condiciones de trabajar, y que primero tienen que cotizar. «En resumen, son una enorme oportunidad para el país».