Euskadi, la comunidad con mayor absentismo La fabricación de vehículos de motor, una de las actividades con mayor nivel de absentismo laboral Cerca de 15.800 personas faltan cada día a trabajar pese a no estar de baja PILAR ARANGUREN Miércoles, 13 marzo 2019

Euskadi es la comunidad con mayor nivel de absentismo laboral de todo el Estado español, ya que en el tercer trimestre del año pasado se perdieron un 5,5% del total de horas pactadas, según destaca Randstad en un informe que ha dado a conocer hoy. Un porcentaje que supera en un punto a la media española.

Según este estudio, cada día un total de 50.900 personas no acudieron a sus puestos de trabajo. Cerca de 15.800 lo hicieron pese a no estar de baja, mientras que más de 35.000 se ausentaron por una incapacidad temporal.

En nuestra comunidad el absentismo laboral en su conjunto, sea justificado o no, supuso la pérdida de cerca de 22,8 millones de horas trabajadas durante el tercer trimestre de 2018. En relación al segundo trimestre el absentismo creció un 0,27%. En el conjunto del Estado más de 873.000 trabajadores de media no acudieron a trabajar, de las que 234.000 no estaban de baja. Por culpa del absentismo laboral se perdieron en España un total de 396 millones de horas de trabajo.

El estudio revela que la industia es el sector en el que se registra un mayor absentismo, con un 4,8%, tres décimas por encima de la media. Le sigue muy de cerca los servicios, con un 4,5%, mientras que la construcción es donde se produce un menor absentismo, con un 3,3%, 1,2 puntos porcentales por debajo de la media. Los sectores con mayores niveles de absentismo son las actividades de juego de azar y apuestas (7,4%), asistencia en establecimientos residenciales (7,1%) y fabricación de vehículos de motor (7%). En el lado contrario se sitúan las actividades relacionadas con el empleo (2,4%), venta y reparación de vehículos (2,6%) y actividades de alquiler (7%).