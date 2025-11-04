Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una persona desempleada entrando en una oficina de empleo. R. C.

España supera de nuevo los 21,8 millones de afiliados tras otro acelerón del empleo, aunque el paro sube

Un octubre de récord suma 142.000 nuevos puestos de trabajo, pero el desempleo se eleva hasta los 2,44 millones

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Martes, 4 de noviembre 2025, 08:58

Comenta

El empleo acelera pese al fin de la temporada de verano. En este inicio de otoño España ha conseguido volver a superar la barrera de los 21,8 millones de afiliados, un máximo histórico que registró en junio y julio pero que perdió en los meses posteriores. Es más, octubre ha marcado un récord en creación de empleo si descontamos los dos años de pandemia.

Así, se han sumado 141.926 cotizados más de media y se alcanzan así los 21.839.592 afiliados, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Seguridad Social. Se trata del mayor aumento de afiliación en un mes de octubre con excepción de los años 2020 y 2021, donde se superaron tras la debacle provocada por la pandemia, donde se perdieron un millón de puestos en menos de un mes.

La cara amarga del mes, una vez más, la dibuja el paro, que vuelve a subir en 22.101 personas en octubre, malas noticias aunque, hay que resaltar, que se trata de un alza menor al de otros años, tres veces menos de la media habitual. El número total de desempleados se eleva así hasta los 2.443.766 personas, el nivel más bajo desde 2007 en este mes, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo.

En el último año, la Seguridad Social ha sumado más de medio millón de trabajadores (507.078). También en en términos desestacionalizados, la afiliación se mantiene en cotas históricas, con un incremento de más de medio millón de afiliados a la Seguridad Social es en el último año (+505.674), hasta rozar los 21,8 millones de afiliados. Este mes con 64.569 ocupados más que el mes anterior.

Hay 10.344.599 afiliadas a la Seguridad Social, el 47,4% del total. Son 235.000 más en lo que va de año. La mejoría del empleo entre las mujeres es del 12,4% desde el año previo a la reforma laboral y supera en 2,8 puntos porcentuales a la de los hombres.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

