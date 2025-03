Empresarios y sindicatos se rebelan contra los ERTE del Gobierno

Lucía Palacios Madrid Miércoles, 16 de septiembre 2020, 14:07 | Actualizado 18:03h. Comenta Compartir

El malestar de empresarios y sindicatos con el Gobierno por los ERTE es creciente en un momento en el que la negociación está atascada. Unos y otros acusan al Ejecutivo incluso de manipulación. No es habitual que la postura de la CEOE esté más alienada con la de los sindicatos y ambos se distancien del Ejecutivo y hagan frente común. Y así está siendo esta vez. « Estamos más cerca de los sindicatos que del Gobierno ahora», apuntó el presidente de la patronal, Antonio Garamendi.

El enfado de la CEOE va en aumento. Si el pasado martes criticó al Ejecutivo por no darles la información que piden sobre el coste total de los ERTE y qué parte corresponde a prestaciones y cuál a exoneraciones en las cuotas, este miércoles ha ido más allá y ha dado a entender que los datos que aportan no son fiables y están inflados. Es decir, que están exagerando el gasto público en estas ayudas como estrategia en la negociación. «Estamos pidiendo datos objetivos para hablar de los ERTE, porque tenemos dudas muy serias de que los datos que nos está transmitiendo el Ministerio de la Seguridad Social sean los reales», protestó Garamendi, quien aseguró que tienen derecho a saberlo y a conocer su desglose, algo que -aseguró- no se lo dan.

Pero hizo una afirmación mucho más seria: «Somos conscientes de que los datos de los ERTE son muy inferiores a los que se están dando públicamente». La ministra portavoz, María Jesús Montero, cuantificó ayer en rueda de prensa el coste de los ERTE en el entorno de los 4.000 o 5.000 millones de euros al mes, algo que concuerda con el gasto global que dio recientemente su homólogo de Seguridad Social, José Luis Escrivá: unos 23.000 millones.

Pero la crítica no es solo de la CEOE. UGT -normalmente cercano a las posiciones del Ejecutivo de coalición- lamentó el «trilerismo» del Gobierno en esta negociación y le acusó de no comportarse con «seriedad» e introducir cuestiones en la propuesta de prórroga que no había planteado en la reunión en Palma de Mallorca, cuando creyeron salir de allí con un acuerdo cerrado. El líder de esta organización, Pepe Álvarez, rechazó apoyar un acuerdo que elimine el contador a cero y establezca que a partir de los 180 días este periodo se empieza a descontar de las reservas de desempleo. «Podían haberlo dicho en Palma y no nos hubiéramos hecho una foto tan feliz», recriminó, apuntando que se trata de «un tema que necesariamente tiene que desaparecer».

De igual manera, defendió que el compromiso de mantener seis meses el empleo tiene que continuar, algo que -según precisó- la CEOE quiere eliminar. «Esas dos cuestiones que son nuevas nos llevan a que hoy no tengamos el acuerdo cerrado», aseguró, emplazando al Gobierno a que entre «en una situación de racionalidad» o, de lo contrario, «será el responsable de lo que pase con la negociación de los ERTE».

Permitir ajustes

El gobernador del Banco de España, sin embargo, animó al Gobierno a no temer ampliar los ERTE «por un tiempo prolongado» y puso de ejemplo el caso alemán, que en la anterior crisis ya lo hizo así y tuvo buenos resultados y en esta ocasión ya ha prorrogado los ERTE hasta diciembre de 2021. No obstante, pidió que en esta segunda fase de la crisis estas ayudas se «focalicen» para que se puedan reasignar los recursos, aunque defendió que igual no tenía que ser una limitación tanto por sectores sino por empresas. «No todas las empresas del mismo sector están siendo afectadas de la misma manera», precisó, como sucede en el caso de los hoteles, que unos están abiertos y otros cerrados. En esto se situó en la línea de los agentes sociales, que rechazan los ERTE sectorializados que pretende el Ejecutivo.

Pero sí se distanció de los sindicatos en un aspecto: abogó por permitir los «mecanismos de flexibilidad laboral» que disponen las compañías para «no mantener a empresas zombies». Estos mecanismos de flexibilidad laboral van tanto desde cambios de horario o reducción de jornadas, pasando por recortes salariales y llegando incluso al despido.