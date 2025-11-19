Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

ELA logra que las empresas abonen 5 millones por incumplimiento de la salud laboral

Bidelagun Fundazioa ha impulsado desde 2022 un total de 500 expedientes con el objetivo de que «la impunidad empresarial salga cara»

Pilar Aranguren

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:56

Comenta

ELA ha logrado desde 2022 que las empresas vascas tengan que abonar 5 millones de euros por incumplimientos en materia de seguridad y salud laboral. ... Una labor que ha realizado a través de la acción judicial de Bidelagun Fundazioa que ha impulsado en ese periodo 500 expedientes con el objetivo de que «la impunidad le salga cara a las empresas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  2. 2 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  3. 3 Obligan a retirar todas las terrazas del centro de la ciudad turística que tendrá vuelos directos a San Sebastián el próximo año
  4. 4 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  5. 5 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  6. 6 Amplían la alerta sanitaria por listeria: más embutidos afectados
  7. 7

    Así será la durísima última etapa de la Itzulia 2026: emboscadas, seis puertos y final en Bergara
  8. 8 Verano de 1936: tenaza militar sobre Gipuzkoa
  9. 9

    La cooperativa Noran de Donostia recibió más de 600.000 euros de Servinabar, epicentro de la supuesta trama corrupta
  10. 10 Las cocinas en las que se consumen 3.000 huevos al día para hacer tortilla: «Nos ha subido 50 céntimos la docena. Estamos asustados»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco ELA logra que las empresas abonen 5 millones por incumplimiento de la salud laboral

ELA logra que las empresas abonen 5 millones por incumplimiento de la salud laboral