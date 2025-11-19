ELA logra que las empresas abonen 5 millones por incumplimiento de la salud laboral
Bidelagun Fundazioa ha impulsado desde 2022 un total de 500 expedientes con el objetivo de que «la impunidad empresarial salga cara»
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:56
ELA ha logrado desde 2022 que las empresas vascas tengan que abonar 5 millones de euros por incumplimientos en materia de seguridad y salud laboral. ... Una labor que ha realizado a través de la acción judicial de Bidelagun Fundazioa que ha impulsado en ese periodo 500 expedientes con el objetivo de que «la impunidad le salga cara a las empresas».
Según han indicado sus responsables este miércoles, decenas de empresas han debido abonar compensaciones por exposición a amianto y silicosis; acoso sexual; accidentes; riesgos psicosociales, etcétera.
Bidelagun Fundazioa es una fundación con entidad propia destinada a combatir los incumplimientos empresariales en prevención y a promover un cambio real en la cultura de la salud laboral, «donde la integridad física y moral y la propia vida están en riesgo», han remarcado Itxaso Imatz, David Pena y Ainhoa Ordorika.
Han explicado que en estos tres años y medio, la acción judicial de Bidelagun ha supuesto un impacto de cinco millones de euros para las empresas, a través de sentencias y acuerdos que han reconocido daños, enfermedades profesionales, accidentes laborales y responsabilidades patronales.
Sin embargo, han querido remarcar que el objetivo de Bidelagun Fundazioa no se limita a cuantificar los daños y obtenerindemnizaciones para la clase trabajadora. «Su objetivo es transformar la lógica empresarial: que las empresas asuman su obligación de invertir en prevención y entiendan que poner enriesgo la salud de las y los trabajadores no puede salir rentable». Inciden en que poner en riesgo la vida y la salud de la plantilla les tiene que resultar más caro que protegerla«.
Han recordado que en 2024, al menos 66 personas murieron en el trabajo en el País Vasco y Navarra y otras 64.040 sufrieron un accidente y 4.902 enfermaron.
Entre las actuaciones más relevantes destacan llevadas a cabo por Didelagun Fundazioa destacan las de amianto y silicosis. Indican que empresas como Petronor, Iberdrola, Patricio Echeverría, CIE Automotive, Sunsundegui, Koyo Bearing, Forjas Alavesas, Acenor, Acería de Álava,Tubacex, Fagor Ederlan, La Naval, Sidenor, Cofivacasa o Fundaciones Fumbarri entre otras, han sido objeto de resoluciones judiciales que han reconocido la relación directa entre la exposición laboral al amianto y el fallecimiento o enfermedad de laspersonas afectadas. Añaden que estos fallos «rompen décadasde silencio e impunidad en torno a las víctimas del amianto y silicosis».
También ha logrado resoluciones favorables en lo que respecta a accidentes de trabajo con recargo de prestaciones y posibles indemnizaciones; que las bajas por estrés y trastornos adaptativos con ansiedad sean reconocidas como accidentes de trabajo en Osakidetza, Ikastola Ander Deuna, el Centro Carlos III, AKT Plásticos o recientemente en el Ayuntamiento de Oñati yAyuntamiento de Gasteiz. Un reconocimiento que incorpora los daños psicosocialescomo contingencia profesional y abre la vía para exigir responsabilidades por falta de prevención.
Apuntan que de igual modo, se han obtenido reconocimientos de accidente laboral por caídas, golpes y atropellamientos en empresas como BM, Servicios Ecológicos de Navarra, Echeveste Hermanos, Todolufe, Lar, Construcciones Urrutia y ElectrificacionesRadimer. «Estas sentencias son un mensaje importante para la patronal: la protección de la salud laboral es exigible, y la Justicia reconoce y repara las omisiones que ponganen riesgo la integridad de las personas trabajadoras».
En lo que respecta a los riesgos psicosociale, hanapuntado que se están reconociendo como una amenaza real para la salud laboral. «Prezero, Ayuntamiento de Ondarroa y AKT Plásticos han sido responsables, y las sentencias suponen precedentes importantes: el estrés, la ansiedad y otros trastornos derivados del trabajo no son inevitables ni aceptables».
Bidelagun Fundazioa también ha llevado a cabo acciones en materia de acoso y agresiones sexuales o covid persistente en el ámbito jurídico.
De cara al futuro, la fundación continuará ampliando su acción jurídica, con especial atención a los riesgos psicosociales, que constituyen, añaden, una de las principales amenazas para la salud.
