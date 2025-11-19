ELA logra que las empresas abonen 5 millones por incumplimiento de la salud laboral

ELA ha logrado desde 2022 que las empresas vascas tengan que abonar 5 millones de euros por incumplimientos en materia de seguridad y salud laboral. ... Una labor que ha realizado a través de la acción judicial de Bidelagun Fundazioa que ha impulsado en ese periodo 500 expedientes con el objetivo de que «la impunidad le salga cara a las empresas».

Según han indicado sus responsables este miércoles, decenas de empresas han debido abonar compensaciones por exposición a amianto y silicosis; acoso sexual; accidentes; riesgos psicosociales, etcétera.

Bidelagun Fundazioa es una fundación con entidad propia destinada a combatir los incumplimientos empresariales en prevención y a promover un cambio real en la cultura de la salud laboral, «donde la integridad física y moral y la propia vida están en riesgo», han remarcado Itxaso Imatz, David Pena y Ainhoa Ordorika.

Han explicado que en estos tres años y medio, la acción judicial de Bidelagun ha supuesto un impacto de cinco millones de euros para las empresas, a través de sentencias y acuerdos que han reconocido daños, enfermedades profesionales, accidentes laborales y responsabilidades patronales.

Sin embargo, han querido remarcar que el objetivo de Bidelagun Fundazioa no se limita a cuantificar los daños y obtenerindemnizaciones para la clase trabajadora. «Su objetivo es transformar la lógica empresarial: que las empresas asuman su obligación de invertir en prevención y entiendan que poner enriesgo la salud de las y los trabajadores no puede salir rentable». Inciden en que poner en riesgo la vida y la salud de la plantilla les tiene que resultar más caro que protegerla«.

Han recordado que en 2024, al menos 66 personas murieron en el trabajo en el País Vasco y Navarra y otras 64.040 sufrieron un accidente y 4.902 enfermaron.

Entre las actuaciones más relevantes destacan llevadas a cabo por Didelagun Fundazioa destacan las de amianto y silicosis. Indican que empresas como Petronor, Iberdrola, Patricio Echeverría, CIE Automotive, Sunsundegui, Koyo Bearing, Forjas Alavesas, Acenor, Acería de Álava,Tubacex, Fagor Ederlan, La Naval, Sidenor, Cofivacasa o Fundaciones Fumbarri entre otras, han sido objeto de resoluciones judiciales que han reconocido la relación directa entre la exposición laboral al amianto y el fallecimiento o enfermedad de laspersonas afectadas. Añaden que estos fallos «rompen décadasde silencio e impunidad en torno a las víctimas del amianto y silicosis».

También ha logrado resoluciones favorables en lo que respecta a accidentes de trabajo con recargo de prestaciones y posibles indemnizaciones; que las bajas por estrés y trastornos adaptativos con ansiedad sean reconocidas como accidentes de trabajo en Osakidetza, Ikastola Ander Deuna, el Centro Carlos III, AKT Plásticos o recientemente en el Ayuntamiento de Oñati yAyuntamiento de Gasteiz. Un reconocimiento que incorpora los daños psicosocialescomo contingencia profesional y abre la vía para exigir responsabilidades por falta de prevención.

Apuntan que de igual modo, se han obtenido reconocimientos de accidente laboral por caídas, golpes y atropellamientos en empresas como BM, Servicios Ecológicos de Navarra, Echeveste Hermanos, Todolufe, Lar, Construcciones Urrutia y ElectrificacionesRadimer. «Estas sentencias son un mensaje importante para la patronal: la protección de la salud laboral es exigible, y la Justicia reconoce y repara las omisiones que ponganen riesgo la integridad de las personas trabajadoras».

En lo que respecta a los riesgos psicosociale, hanapuntado que se están reconociendo como una amenaza real para la salud laboral. «Prezero, Ayuntamiento de Ondarroa y AKT Plásticos han sido responsables, y las sentencias suponen precedentes importantes: el estrés, la ansiedad y otros trastornos derivados del trabajo no son inevitables ni aceptables».

Bidelagun Fundazioa también ha llevado a cabo acciones en materia de acoso y agresiones sexuales o covid persistente en el ámbito jurídico.

De cara al futuro, la fundación continuará ampliando su acción jurídica, con especial atención a los riesgos psicosociales, que constituyen, añaden, una de las principales amenazas para la salud.