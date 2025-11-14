Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

ELA y LAB plantan a Torres tras el rechazo de la iniciativa legislativa sobre el SMI vasco

Denuncian que el Gobierno Vasco «está obedeciendo los dictados de la patronal» y anuncian que presentarán la próxima semana la demanda contra Confebask

Pilar Aranguren

San Sebastián

Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:52

La respuesta de ELA y LAB al rechazo por parte del PNV y del PSE este jueves a la tramitación de la Iiniciativa legislativa para ... que Euskadi tenga competencias para establecer un salario mínimo propio no ha tardado en llegar. Las dos centrales han anunciado este viernes que no acudirán al encuentro que tenían previsto con el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, el próximo lunes dentro de una ronda de contactos con todos los agentes sociales.

