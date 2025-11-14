ELA y LAB plantan a Torres tras el rechazo de la iniciativa legislativa sobre el SMI vasco

La respuesta de ELA y LAB al rechazo por parte del PNV y del PSE este jueves a la tramitación de la Iiniciativa legislativa para ... que Euskadi tenga competencias para establecer un salario mínimo propio no ha tardado en llegar. Las dos centrales han anunciado este viernes que no acudirán al encuentro que tenían previsto con el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, el próximo lunes dentro de una ronda de contactos con todos los agentes sociales.

Los dos sindicatos han indicado en una nota conjunta que con su postura de votar en contra ambos partidos «se han posicionado con la patronal y están obedeciendo a los dictados de Confebask». Apuntan que los dos partidos saben que cerrar la puerta a la iniciativa legislativa popular (ILP), que contaba con el aval de más de 138.000 firmas, bloquea las dos vías para lograr un salario mínimo propio

La otra, la de la negociación entre Confebask y los sindicatos, también está bloqueada despué de que la patronal vasca se haya negado hasta en tres ocasiones a hacerlo en el Consejo de Relaciones Laborales Vasco. Tanto PNV como PSE remitieron este jueves la negociación a la Mesa de Diálogo Social, donde no están presentes ni ELA ni LAB, con lo que esa vía está abocada al fracaso si se quiere contar con la mayoría sindical.

ELA y LAB consideran un contrasentido que los dos partidos que sustentan el Gobierno Vasco defiendan el diálogo pero «luego lo cierren en el Parlamento Vasco». Por ello, entienden que la ronda de contactos con los agentes sociales supone un «ejercicio de blanqueamiento» en el que no van a participar. «Quienes han cerrado la puerta al debate en el Parlamento no pueden escenificar ahora el diálogo», rematan.

Las dos centrales piden tanto al Gobierno Vasco como a Confebask, pero sobre todo al lehendakari y a Mikel Torres, que cambien de actitud y muestren voluntad politica de poner sobre la mesa las demandas de miles de trabajadores. Al Ejecutivo vasco le solicitan, además, que haga una interpelación directa a la patronal.

Reiteran que seguirán trabajando a favor del salario propio tanto reforzando las movilizaciones, como hicieron este miércoles con la manifestación en Bilbao, pero también explorando la vía judicial para que se abra una mesa negociadora. Al respecto, anuncian que presentarán la próxima semana la demanda judicial contra Confebak, que ya habían adelantado, por su negativa a constituir la mesa negociadora en el CRL.

Torres: «Es un error y una decepción»

El vicelehendakari insiste en el diálogo social para mejorar los salarios de los trabajadores, por lo que pide a ELA y LAB, así como a Confebask «que vuelvan a las mesas de negociación para avanzar conjuntamente en la mejora de las condiciones laborales y el desarrollo económico de Euskadi».

El vicelendakari concluye que «solo con el diálogo, la participación y el compromiso de todos los agentes sociales podremos construir un futuro laboral y económico más justo y sólido».