ELA y LAB llevarán a Confebask a los tribunales tras la negativa a negociar un SMI vasco

ELA y LAB, junto a ESK, Steila, Etxalde e Hiru, llevarán a Confebask a los tribunales tras la negativa de la patronal vasca a negociar ... un salario mínimo vasco propio, por encima del estatal, que se ajuste a la realidad socieconómica de Euskadi.

Así lo han ratificado a la salida del acto de conciliación que ha tenido lugar este miércoles en el Consejo de Relaciones Laborales a instancias de las centrales nacionalistas. Se trataba del tercer intento para intentar que Confebask iniciase una proceso negociador tras las dos portazos anteriores dados a comienzos de año. Pero la patronal no ha cambiado de postura y los sindictos ya indicaron que el acto de conciliación era un paso previo a presentar una demanda judicial ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

La patronal vasca ha asegurado en un comunicado que no ha cambiado nada desde el último emplazamiento, y por lo tanto, sigue sin poder exigirse a Confebask negociar lo que legalmente no le está permitido.«La parte sindical pretende un objeto jurídicamente imposible, al ser ésta una materia de competencia exclusiva del Estado»

Añade que la propuesta sindical «supone poner en riesgo la competitividad y la sostenibilidad de las empresas vascas, si no se vincula simultáneamente con otras cuestiones que preocupan muy especialmente a la empresa vasca, como la reducción del absentismo laboral, la presión sobre los costes laborales y la necesidad de reforzar la competitividad empresarial y regional.

Por eso mismo, indican que por tercera vez este año ante el CRL, Confebask y sus organizaciones miembro (Adegi, Cebek y SEA) recuerdan su disposición a abordar esos temas de manera conjunta en un foro tripartito ya existente, la Mesa de Diálogo Social (MDS), en el que ya estamos presentes las organizaciones empresariales más representativas, las sindicales y el propio Gobierno Vasco.

Añade que la pretensión sindical de «forzar un debate, exclusivamente con los temas y en el foro que ellas determinen, sin ningún margen de flexibilidad, deja patente quién quiere dialogar y quién persigue únicamente imponer su criterio y su agenda en un asunto que, como decíamos, no está a nuestro alcance y es, asimismo, mucho más transversal y con consecuencias mucho más profundas de lo que pretenden».

Recuerda que el SMI ha subido desde 2018 un 67%, y cerca de 6.700 € brutos al año; que las cotizaciones sociales llevan aumentando desde 2022, un 23%; además, las empresas vascas ya hemos hecho un esfuerzo en los últimos años para subir los salarios por encima de los del Estado y del IPC y que seguimos teniendo los salarios más altos con las jornadas más reducidas«.

En consecuencia, apunta que la negativa a la negociación en los términos que plantea la parte sindical, no es una negativa al diálogo. «En el contexto descrito, compartir los retos que nos esperan a la vuelta de la esquina con quienes estén comprometidos con la sostenibilidad de las empresas en un diálogo tripartito es una necesidad. Pero siempre bajo la premisa de una agenda plural y soluciones plurales, algo a lo que los convocantes se niegan sistemáticamente».

Los sindicatos convocantes han señalado en un comunicado conjunto que el Gobierno Vasco y la patronal, ambas, optan por bloquear la vía del salario mínimo propio. «Confebask ha vuelto a rechazar hoy la mejora de las condiciones laborales y de vida de miles de trabajadores y trabajadoras y el paso que necesita este país».

«Reforzar las movilizaciones»

Indican que «urge moverse ante esta situación de bloqueo. La mayoría social y política se ha mostrado públicamente a favor de un salario mínimo propio, y esto no puede quedarse en meras palabras. Tenemos que frenar la pobreza, y necesitamos medios para reducir la cada vez más manifiesta precariedad y las brechas salariales».

Las centrales hacen un llamamiento a todos los partidos políticos a que voten en el Parlamento a favor de la iniciativa legislativa popular, «ya que no es posible defender de palabra la necesidad de un salario mínimo propio y posicionarse a través de las acciones en contra de la iniciativa legislativa popular».

Por otro lado, apuntan que «tenemos que obligar a Confebask a moverse. Ya es hora de que el Gobierno interpele de verdad a Confebask y le obligue a negociar el salario mínimo».

En los próximos meses vamos a reforzar el camino de la movilización. «Utilizaremos todas las herramientas a nuestro alcance. Vamos a seguir trabajando porque creemos que es una medida que va a mejorar las condiciones laborales y de vida de las y los trabajadores vascos, porque es la manera de dar el paso en el camino de la soberanía. Tenemos que seguir interpelando y presionando a Confebask y es hora de que el Gobierno asuma su responsabilidad en ello».

El responsable de acción sindical de CC OO Euskadi, Juanjo López ha afirmado que ve a la patronal «tirada al monte» y ha denunciado su «máxima irresponsabilidad por no ejercer como agente social» y no querer «sentarse a negociar» un salario mínimo de convenio en Euskadi. «No está obligada a acordar ni mucho pero sí a negociar.

Por su parte, el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha planteado este miércoles como «vía intermedia» intentar ampliar el diálogo a otros temas en una mesa gestinada por el CRL y no en la mesa de diálogo social.

En una entrevista en Radio Euskadi, ha especificado que en dicha mesa se podrían abordar otras cuestiones, como pretende Confebask, entre ellas el absentismo.

Ve «muy difícil que haya una solución a corto plazo, pero ha insistido en que »es un error acudir a los tribunales«, como pretenden ELA y LAB si no prospera la conciliación. Al respecto, ha indicado que a él nunca se le ocurriría llevar a los tribunales a ambos sindicatos para obligarles a sentarse en la mesa de diálogo social».