La educación impulsa a Gipuzkoa a un nuevo récord de afiliación con más de 342.000 cotizantes

El mercado laboral guipuzcoano vuelve a apuntarse un nuevo récord de afiliación este año al superar por primera vez en su historia los 342.000 ... cotizantes, y registra su mejor octubre al sumar 4.077 personas respecto a septiembre. Además, consigue recuperar todo el empleo perdido durante el verano.

Gipuzkoa cierra así el décimo mes del año con 342.534 afiliados. Una recuperación que viene sobre todo de la mano de la educación, que gana 3.463 cotizantes por la vuelta a la normalidad tanto del curso escolar como de las academias. Más de ocho de cada diez (85%) nuevos empleos creados en octubre provienen de este sector de actividad. También evolucionan de forma favorable la hostelería, que suma 335 afiliados, así como las actividades profesionales, científicas y técnicas (310), la industria (242) y la construcción (149). En la otra cara de la moneda nos encontramos con las actividades sanitarias y servicios sociales, que resta 705 afiliados. El comercio y la reparación de vehículos pierde 40 cotizantes.

En Bizkaia la afiliación crece en mayor medida, ya que aumenta en 7.156 cotizantes, y en Araba lo hace 2.167, lo que deja al conjunto de Euskadi con 13.400 empleos más que en septiembre, hasta superar el listón de los 1.030.000. En concreto, se sitúa en 1.031.670, batiendo un nuevo récord.

En España, la Seguridad Social ganó una media de 141.926 cotizantes en octubre respecto al mes anterior (+0,6%), su segundo mayor repunte en este mes desde el inicio de la serie histórica. Sólo fue mejor el mes de octubre de 2021, en el periodo de desescalada de la pandemia, cuando la afiliación creció en casi 160.000 personas.

Un parado más

A pesar del fuerte aumento de la afiliación, la cifra de parados crece en Gipuzkoa en una persona, hasta cerrar octubre con un total de 28.349 desempleados. El paro también sube en Bizkaia (613) y Araba (26). Esto deja en Euskadi una subida de desempleados de 640 personas, hasta situarse en 107.609 parados en las oficinas del servicio público de empleo. El hecho de que suba el paro cuando también lo hace la afiliación se explica porque se apuntan más personas a Lanbide ante la expectativa de encontrar un empleo en al recta final del año.

En el conjunto del Estado, el número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, al finalizar el mes de octubre, ha subido en 22.101 personas en relación con el mes anterior. En valores relativos, el ascenso del paro ha sido de un 0,91%. De esta forma, el paro registrado se ha situado en 2.443.766 personas.