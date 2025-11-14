El Diario Vasco selecciona periodista para su delegación en Tolosa Este periódico abre un proceso de selección para un periodista en la zona de Tolosaldea

El Diario Vasco Viernes, 14 de noviembre 2025, 15:18

El Diario Vasco, referente informativo en Gipuzkoa, está buscando un periodista corresponsal para la zona de Tolosaldea. Se trata de un puesto de carácter presencial desde la redacción ubicada en Tolosa. El contrato laboral que se ofrece es de carácter indefinido.

Este puesto de periodista implica que el corresponsal será responsable de recopilar, investigar y redactar noticias relacionadas con los acontecimientos sociales, políticos y locales de la comarca. En cuanto a los requisitos, es imprescindible que los candidatos aporten un nivel C1 de Euskera. También es un requisito obligatorio residir en Tolosaldea, siendo preferible la residencia en Tolosa.

Adicionalmente, se valorarán positivamente sólidas aptitudes de comunicación, el conocimiento de herramientas de gestión editorial, y la experiencia previa en medios de comunicación.

Quienes estén interesados y crean que su perfil puede encajar con el puesto, deben enviar su CV a la dirección de correo electrónico cv@diariovasco.com.