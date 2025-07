«No me dan cita para cobrar el paro hasta dentro de tres meses»

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) está viviendo momentos difíciles en Gipuzkoa. El escenario ya era malo a mediados del mes pasado, ya que ... casi la mitad de las oficinas, que se encargan de gestionar las prestaciones para cobrar el paro, entre otros trámites, no daban cita previa, mientras otras ofrecían plazos que oscilaban entre una semana y más de un mes. DV ha podido comprobar lo complicado de la situación sobre el terreno, en la oficina del SEPE del barrio donostiarra de Gros. Así lo percibían los ciudadanos consultados por este periódico. La mayoría se quejaban de tener que esperar «hasta tres meses» para conseguir cita y de encontrar «muy complicado» el proceso del trámite. En Gipuzkoa el SEPE tiene doce oficinas. Donostia cuenta con dos –en los barrios de Gros y El Antiguo–, además de la Dirección Provincial. Las otras sucursales se encuentran en Errenteria, Eibar, Zumarraga, Lasarte-Oria, Tolosa, Irun, Zarautz, Beasain, Arrasate y Azpeitia.

Julen F.G. Cocinero desempleado «Un lío de mil demonios»

Julen F.G., cocinero desempleado, lleva intentando coger cita desde el domingo, pero reconoce que «hay un lío de mil demonios». «Por teléfono no me dan cita con el SEPE hasta dentro de tres meses. Porque tengo ahorros que si tuviera que ir al día, no sé cómo viviría».En la página web del servicio se estipula que los trámites pueden realizarse de manera «sencilla, ágil y segura» por internet. Pero para este ciudadano la gestión no es tan sencilla. «Primero hay que hacer una presolicitud por la página web, que supuestamente dura entre 10 y 15 días. Supuestamente no hace falta venir, pero la cita te la dan para agosto y al final te toca pasar por aquí», explica. Pero las esperas no es el único problema que presenta este organismo, también hay otros problemas como la disponibilidad de oficinas. «La oficina a la que vas no es algo que escoges. Te pueden mandar a cualquier oficina de Gipuzkoa. A mi hermano le ha tocado ir a Eibar y, como tengas algún numerito mal o se te olvide algún documento, estás fastidiado porque sin cita ya no te cogen y tienes que volver a esperar», expone.

María Itziar Ruiz Desempleada «Me ha llevado mucho tiempo y con la web no me apaño»

La donostiarra María Itziar Ruiz se acercó a la oficina del SEPE para informarse sobre su derecho a percibir una prestación contributiva por desempleo. Un proceso que el SEPE ha digitalizado por completo. «Hasta que conseguí el número de teléfono me ha llevado mucho tiempo. No me apañaba con internet», asegura. Un trámite que en un principio debería ser fácil, para ella se convirtió en una odisea: «Fui al ayuntamiento y me dijeron que tenía que ir a la dirección provincial. Ahí me explicaron que tenía que venir a esta oficina». El lunes logró coger cita para dos días después (miércoles). No obstante, con esta consulta no ha terminado su proceso, ya que desde la oficina de Gros le dieron otras indicaciones. «Tengo que ir a la asistenta social para preguntar si tengo derecho a la pensión, y que vuelva si todo sale bien», cuenta esta vecina, después de estar 15 minutos dentro del edificio. Una nueva redirección que lleva consigo un aviso. «Me han dicho que pueden tardar mucho porque en verano tienen más trabajo que nunca».

Iván López Desempleado «Pedí en junio y me dan para el 28 de agosto»

Iván López reside en Martutene y se acercó a Gros para una consulta en Lanbide, que comparte edificio con el SEPE, aunque reconoce que quiere «aprovechar para adelantar» su consulta. «Tardaron mucho en atenderme. En junio pedí cita para el paro, pero me han dado para el 28 de agosto», comenta, y añade que con estos plazos «vas tarde para todo».

Una consulta que también se le ha complicado, ya que la cantidad de trámites hace que la consulta «vaya para largo». Este vecino se queja de que el proceso «no queda claro». «Encima ellos lo hacen complicado porque te echan para atrás como tengas algún numerito mal, cuando son ellos los que te lo mandan a tu (teléfono) móvil». Estos obstáculos pueden estar explicados por la escasez de personal que lleva sufriendo el organismo desde hace meses. Según datos publicados el mes pasado por CC OO, en España la red de oficinas acumula 4.802 efectivos, cuando «nunca deberían haber bajado de los 7.150».

Olaia Artero Trabajadora «La empresa me recomendó que estuviera pendiente»

La joven Olaia Artero es la excepción entre los ciudadanos que acuden a la sede de Gros, ya que reconoce haber tenido «mucha suerte» a la hora de realizar sus gestiones en el servicio público de empleo estatal. «La empresa me dijo que estuviera pendiente para ver si salían fechas disponibles y he podido elegir», comentaba.

Fernando Cárdenas Desempleado «Todo es muy complicado»

Fernando Cárdenas es la primera vez que tiene que acudir al SEPE. Los mayores problemas que está teniendo este joven, al igual que en los demás casos, tienen relación con la forma de llevar a cabo el trámite y con los tiempos de espera que le han dado. «En la web ponía que tarcaban 15 días, pero la cita me la han dado para agosto. He tenido que venir porque no entendía nada, todo es muy complicado». Su visita a la oficina de Gros tenía el objetivo de preguntar por posibles formas de adelantar la cita, aunque no consiguió su propósito. «Tres meses es mucho tiempo, veo muchos problemas», repite.

Ana Cruz Usuaria del servicio «Puedes lograr una cita rápida si alguien la cancela»

Ana Cruz, vecina de Errenteria, pudo conseguir cita en dos semanas por suerte, ya que, según explica, «todas las fechas que salen a corto plazo es porque hay cancelaciones». Pero su experiencia todavía no ha terminado. «Tengo que hacer otra gestión más adelante y eso sí que va para largo; en la web no dan cita hasta agosto», comenta con hastío.