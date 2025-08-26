Uno de cada cinco nuevos contratados en Euskadi durante el mes de julio es extranjero

Euskadi ha contratado durante el mes de julio a 58.033 personas, lo que supone 7.249 más (+14,27%) que en el mismo mes ... del pasado año. De ellas, una de cada cinco personas son extranjeras, un colectivo que ha crecido un 30,47% (+2.912), mientras que las personas autóctonas contratadas han aumentado en 4.337 persona, lo que supone un crecimiento interanual del 10,52%.

Considerando las procedencias con cierto nivel de contratación, todas tienen una evolución positiva, pero destacan las personas que provienen de Centroamérica y Sudamérica, con un crecimiento de 2.001 personas (+37,81%), según datos de Lanbide, recogidos por Europa Press.

También han aumentado las cifras en comparación con el mes de junio. Según la información provenientes del servicio vasco de empleo, el mes de julio ha aumentado en 1.789 el número de personas extranjeras contratadas, lo que supone un incremento del 16,75% respecto al mes de junio. Por otro lado, en el caso de los autóctonos, el incremento es de 1.228 personas (un 2,77%).

Este pasado mes, el mayor crecimiento de personas contratadas de todas las procedencias con cierto nivel de contratación se da en el grupo de personas procedentes de América del centro y sur, tanto para valores absolutos como relativos, con 1.436 personas más y un incremento relativo de 24,52% respecto a junio.

Latinoamericanos

En cuanto al origen de los nuevos contratados durante el mes pasado, el 21,5% tiene nacionalidad extranjera, lo que representa un aumento de 2,1 puntos respecto al mismo mes del año anterior. Del total de personas extranjeras contratadas, el 58,5% tiene nacionalidad de algún país latinoamericano, el 12,1% del norte de África, el 10,7% de África subsahariana, el 6,2% de Asia, el 6,0% de Europa no comunitaria y el 5,3% de Europa comunitaria.

Las personas autóctonas recién contratadas (33 años) son más jóvenes que las personas extranjeras (36 años). Entre la población extranjera con cierto volumen de contratación, los procedentes de África del norte son los más jóvenes, con 34,87 años de media. Por el contrario, los procedentes de Europa comunitaria son la población de mayor edad, con 38,26 años de media.

El pasado mes la actividad en la que más contrataciones se dan es en Industria manufacturera, con un 12% de los contratos firmados. Le sigue Hostelería, con un 11,6%. Con relación al mes anterior, las actividades con los mayores ascensos absolutos han sido Actividades de los hogares (+3.676) e Información y comunicaciones (+3.273). Sin embargo, los mayores descensos mensuales se dan en Educación (-1.581) y en Hostelería (-1.532).

En relación con julio del año anterior, la gran mayoría de las actividades tienen una evolución positiva. Los ascensos más destacables se producen en Información y comunicaciones (+4.137) y en Actividades de los hogares (+3.506). El descenso se concentra en Hostería (-1.056) y en actividades Sanitarias y servicios sociales (-204).