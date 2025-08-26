Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Dos trabajadores extranjeros en una obra. F. Morquecho

Uno de cada cinco nuevos contratados en Euskadi durante el mes de julio es extranjero

La incorporación laboral de personas de otros países ha aumentado un 30,5% el último año

EP

Martes, 26 de agosto 2025, 17:27

Euskadi ha contratado durante el mes de julio a 58.033 personas, lo que supone 7.249 más (+14,27%) que en el mismo mes ... del pasado año. De ellas, una de cada cinco personas son extranjeras, un colectivo que ha crecido un 30,47% (+2.912), mientras que las personas autóctonas contratadas han aumentado en 4.337 persona, lo que supone un crecimiento interanual del 10,52%.

