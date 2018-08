Las caras de la ocupación Ander Garmendia ha encontrado trabajo en la Churrería Santa Lucía. / SARA SANTOS Son jóvenes y sus ganas de encontrar empleo se han visto recompensadas con un puesto de trabajo temporal | LEIRE CHORRO SAN SEBASTIÁN. Viernes, 3 agosto 2018, 08:09

Encontrar empleo en verano no les ha resultado difícil a los tres jóvenes con los que ha hablado DV. Todos coinciden en que lo importante a la hora de buscar empleo es ponerle actitud y ganas, y luego tener suerte.

Roberto Javier Maciejewski «Aquí las cosas están mal, pero en Argentina es todo mucho más complicado»

Argentino y con 38 años de edad, llegó a España hace poca más de una década. Explica que a la hora de trabajar «siempre he tenido suerte, de un sitio siempre he ido a otro». No obstante, agrega que durante su vida sólo ha estado cuatro meses en paro y que «eso fue hace mucho tiempo».

Es consciente también de que no todo el mundo tiene su suerte y señala que «a mi suegra con 57 años le ponen muchos impedimentos a la hora de encontrar. Lo tiene realmente muy difícil». Desde hace aproximadamente dos meses está trabajando en la empresa de Aia Refractarios Arrillaga, S.L. Antes de entrar aquí, estuvo en un bar, frecuentado por su actual jefe. Fue él quien le comentó que estaban buscando personal y que si le interesaba el puesto, antes debía apuntarse a una empresa de trabajo temporal. Así lo hizo y a los días le llamaron desde la ETT y le explicaron el funcionamiento y el contenido del contrato. Refractarios Arrillaga tiene como política de empresa que al entrar el empleado desde una ETT, los tres primeros meses a los trabajadores se les hace contrato mes a mes.

También comenta que en Argentina las cosas están mucho peor que en España. Añade que aquí por cada once meses trabajados, disponemos de un mes de vacaciones... En cambio allí debes trabajar durante mucho tiempo para conseguir algún día de vacaciones. Por otro lado, agrega que «si aquí vemos que las cosas están mal para encontrar empleo... hoy en día allí está mucho más complicado».

Gorka Valle de Lersundi «Son muchos negocios los que buscan gente para la temporada de verano»

En la heladería Boulevard de San Sebastián han contratado para los meses de julio y agosto a Gorka Valle de Lersundi, un joven de 20 años de Hernani. Aunque durante el año estudia Arquitectura, este verano ha aprovechado para ganar un poco de dinero. «Una amiga me dijo que en la heladería necesitaban gente. Les entregué mi curriculum y al poco tiempo me llamaron». Además, señala que este ha sido su primer «trabajo serio» ya que antes se dedicaba «a ayudar en pequeñas cosas» en la empresa de su madre. Confirma que está trabajando con ganas y que le gusta lo que hace a pesar de que, aunque está contratado para cuatro horas al día, hay veces que se queda un poco más si hay mucha gente.

Cuando le preguntamos acerca de cómo ve la situación actual para buscar empleo, señala que «a mí no se me ha hecho difícil, lo que pasa es que hay que ponerle ganas...», y acaba diciendo que «para la época del verano, son muchos los negocios que buscan refuerzos».

Ander Garmendia «Se escucha que está difícil encontrar trabajo, pero yo no he tenido problema»

Ander Garmendia, un donostiarra de 18 años, lleva desde mayo trabajando en la Churreria Santa Lucía, en San Sebastián. Le hicieron contrato hasta septiembre, pues es entonces cuando comenzará sus estudios universitarios de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Empezó a trabajar allí gracias a que el jefe es el padre de un amigo suyo. «Necesitaba gente y me lo dijo». Comenta que durante la semana están bastante tranquilos, pero son los sábados y domingos cuando se mueven más clientes. Señala que «aquí estoy muy a gusto».

Añade también que aunque dicen que está difícil encontrar trabajo, él no ha tenido ningún problema, remarcando que «tampoco puedo hablar mucho sobre este tema, porque éste es mi primer trabajo».