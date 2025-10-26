Casi la mitad de las bajas médicas se registran los lunes y el martes Las altas médicas en España se tramitan en cambio los viernes, y los fines de semana apenas se gestionan ni bajas ni altas

Imanol Lizasoain San Sebastián Domingo, 26 de octubre 2025, 00:10 Comenta Compartir

El informe detecta un comportamiento claramente desigual en el conjunto de España a lo largo de la semana en la emisión de bajas y altas por incapacidad temporal (IT), lo que refleja más la organización del trabajo y del sistema sanitario que la evolución real de las patologías. Lunes y martes concentran casi la mitad de las bajas (46,2%), con un máximo el lunes (27,3%). A partir de ahí, el número de nuevos procesos desciende progresivamente conforme avanza la semana.

En el caso de las altas médicas, el patrón se invierte: los viernes (29,4%) y los lunes acumulan el 47,4% del total, mientras que los fines de semana apenas se registran bajas (6,3%) ni altas (9,6%).

Esta distribución no responde al ritmo natural de las enfermedades, que sería más uniforme, sino a factores organizativos y conductuales: el funcionamiento del sistema sanitario, la preferencia por gestionar los partes médicos dentro de la semana laboral y el distinto coste de oportunidad para el trabajador según el día en que se produce la baja.

Centrando el foco en el patrón mensual, se aprecia que los procesos relacionados con neumología y otorrino se concentraron con mayor frecuencia en los primeros meses del año (el 37% y 30%, respectivamente, del total de bajas de cada patología de 2023 se produjeron en los meses de enero, febrero y marzo), reflejando el esperado aumento de enfermedades respiratorias en los meses de invierno. En procesos relacionados con las algias y la salud mental, se observa una mayor incidencia en mayo-junio y septiembre-octubre.