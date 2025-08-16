Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Álava capta talento de Bizkaia y Gipuzkoa al ser sede administrativa

A. B.

Sábado, 16 de agosto 2025, 02:00

El informe del SEPE sobre movilidad geográfica también aporta estadísticas sobre los flujos provinciales, lo que permite trazar una radiografía sobre los desplazamientos dentro de ... Euskadi. La primera conclusión es que Álava es el único territorio con saldo positivo debido a su carácter de sede administrativa, lo que atrae talento de Bizkaia y Gipuzkoa. También influye el peso que tiene la agricultura en su economía, con la consiguiente demanda de temporeros que pueden estar empadronados en otras zonas.

