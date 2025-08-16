Álava capta talento de Bizkaia y Gipuzkoa al ser sede administrativa

El informe del SEPE sobre movilidad geográfica también aporta estadísticas sobre los flujos provinciales, lo que permite trazar una radiografía sobre los desplazamientos dentro de ... Euskadi. La primera conclusión es que Álava es el único territorio con saldo positivo debido a su carácter de sede administrativa, lo que atrae talento de Bizkaia y Gipuzkoa. También influye el peso que tiene la agricultura en su economía, con la consiguiente demanda de temporeros que pueden estar empadronados en otras zonas.

En concreto, el año pasado registró un neto positivo de 30.068 contratos a trabajadores de fuera de la provincia. La mayor contribución a este saldo vino de Bizkaia, con un flujo a su favor de casi 8.200 profesionales –se contrató a un total de 17.216 vizcaínos frente a 9.019 a la inversa–. Lo mismo ocurre con Gipuzkoa, con un balance de 4.297.

Más en detalle, Álava registró 55.120 contratos a trabajadores con residencia en otros territorios mientras que 25.052 alaveses se marcharon fuera. Entre las provincias de procedencia destaca en su caso La Rioja al compartir su carácter de zona vitivinícola.

Bizkaia presenta un saldo negativo de 6.736 trabajadores, fruto de que las salidas sumaron 58.777 y las entradas se quedaron en 52.041. Como ya se ha apuntado, parte de esta pérdida se debe a la marcha de vizcaínos a Álava aunque también se observa una importante fuga a Madrid. Nada menos que 8.220 trabajadores se desplazaron a la capital de España por una oferta laboral.

El poder de atracción de Madrid se nota en los tres territorios. De hecho, en todos ellos es el tercer destino preferido por detrás de las otras dos provincias vascas.

En el caso de Gipuzkoa, que registra un saldo negativo de 2.693 trabajadores (33.770 entradas y 36.463 salidas), Madrid captó 4.886 profesionales, solo por detrás de Bizkaia y Álava. Entre los que se desplazaron al territorio foral por razones laborales destacan los navarros, con 7.549 contratos.