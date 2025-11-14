Los afiliados extranjeros rebasan por primera vez en Gipuzkoa los 35.000

En pleno debate sobre la falta de mano de obra cualificada y la necesidad de atraer también talento foráneo a las empresas vascas, la afiliación ... de extranjeros en Gipuzkoa ha marcado un hito histórico como es superar la barrera de los 35.000 afiliados a la Seguridad Social.

Los datos aportados este viernes por el Ministerio de Seguridad Social arrojan que la media de cotizantes foráneos en octubre alcanzó los 35.094 en Gipuzkoa, tras sumar 117 respecto al mes anterior, que ya había supuesto un nuevo máximo, con lo que se van encadenando cifras históricas.

Se trata de una cifra nunca registrada hasta ahora y todo apunta a que seguirá al alza en los próximos meses, que suelen ser benignos para el mercado laboral guipuzcoano y vasco. De hecho, en Euskadi también se ha alcanzado un nuevo récord, al llegar a los 104.548, tras añadir 340.

Los 35.094 afiliados extranjeros que tiene ya Gipuzkoa supone además que también rebasan por primera vez la barrera del 10% del total de cotizantes. En concreto, llegan al 10,24% de los 342.534 que tenía nuestro territorio en octubre. Hasta ahora rozaba el 10% pero no había llegado a superar esa cifra simbólica.

En cualquier caso, el peso es inferior al del conjunto del Estado, donde los trabajadores extranjeros suponen el 14,2% del total, tras rebasar en el décimo mes del año los tres millones de cotizantes.

Volviendo a nuestro territorio, en el último año Gipuzkoa ha sumado 1.520 afiliados de origen foráneo, lo que supone que más de seis de cada diez empleos creados en los últimos doce meses los han copado los extranjeros, ya que se han generado en total 2.453.